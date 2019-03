Porsche Taycan gaat laatste testfase in

Porsche Taycan

28 maart 2019 | De Taycan, de eerste volledig elektrische sportwagen van Porsche, doorloopt op dit moment de allerlaatste tests voordat hij in productie gaat. In Scandinaviƫ, op slechts een paar kilometer van de Poolcirkel, bewijst hij momenteel zijn rijdynamiek op sneeuw en ijs. Tegelijkertijd worden in het zomerse Zuid-Afrika performancetests gedaan en laat de Taycan in Dubai zien dat hij met extreme hitte kan omgaan.