Porsche introduceert Taycan GTS Hockenheimring

De sleutel van de Taycan GTS Hockenheimring Edition hint al naar het exclusieve karakter van de auto, en stelt kopers in de gelegenheid om rechtstreeks naar het Porsche Experience Centre (PEC) Hockenheimring te rijden. Hier kan de auto twee jaar lang gratis worden opgeladen. Tevens kunnen eigenaren daar in stijl parkeren op de VIP-parkeerplaats van het Porsche Experience Center tijdens 'Frühsicht'-evenementen, maandelijkse bijeenkomsten van Porsche-fans.

De materialen, een kleurcombinatie en exclusieve details die nog niet eerder op de Taycan te zien waren, maken deze special edition uniek. De lakkleur Stone Grey is afkomstig uit het speciale PTS-kleurprogramma van Porsche en wordt dit modeljaar exclusief gereserveerd voor deze special edition van de Taycan. Het koperkleurige Bronzite is gekozen als contrastkleur. Als nieuwe interpretatie van klassieke metallic kleuren voegt deze tint stijlvolle accenten toe aan het exterieur en het interieur.

De 21 inch Mission E Design wielen zijn eveneens blikvangers. Het hart van de velg is gelakt in zijdeglans Bronzite, terwijl de velgrand is afgewerkt in de carrosseriekleur, hoogglans Stone Grey. De wielnaafdoppen zijn uitgevoerd in zijdeglans Bronzite en afgewerkt met het kleurrijke Porsche schild, terwijl de remklauwen in hoogglans zwart zijn gespoten. Andere elementen in Bronzite zijn de dorpellijsten, het gelaagde inzetstuk van de diffuser en het 'Taycan GTS' embleem op het kofferdeksel. Op de B-stijlen is in reliëf het jubileumlogo aangebracht. De tekst 'Hockenheimring Edition' ernaast is uitgevoerd in Stone Grey.

Sierstiksels in Island Green zorgen voor een contrast met de zwartlederen bekleding. Deze kleurcombinatie wordt voor de eerste keer toegepast in de Taycan-reeks. Daarnaast springen ook de decoratieve Paldao-houten panelen met open nerf in het oog. De keuzehendel van de transmissie, de bekerhouders en de ventilatieroosters boven de middenconsole en de buitenste ventilatieroosters aan de bestuurders- en bijrijderszijde zijn uitgevoerd in Bronzite. Het multifunctionele GT-sportstuur heeft eveneens Bronzite-accenten en is afgewerkt met decoratieve stiksels en een 12-uurmarkering in Island Green. De vloermatten onderscheiden zich door een lederen inzetstuk en Island Green sierstiksels.

Exclusief is het Hockenheimring jubileumlogo op de tunnelconsole. De zwarte geborsteld aluminium dorpellijsten zijn voorzien van een verlichte 'Taycan GTS' modelaanduiding. De portierverlichting projecteert het jubileumlogo op de grond. Het oog voor detail dat zo kenmerkend is voor Porsche Exclusive Manufaktur komt ook terug in de sleutel van de auto, die in carrosseriekleur is gespoten en door middel van lasertechniek is voorzien van het jubileumlogo.

De Hockenheimring Edition is per direct bestelbaar als optiepakket op de Taycan GTS voor een meerprijs van € 13.030. De Taycan GTS heeft een consumentenadviesprijs van € 137.600.

Over de Hockenheimring

Met een race voor motorfietsen werd de Hockenheimring op 29 mei 1932 officieel geopend. De driehoekige vorm van het circuit kreeg in 1938 een meer ovale vorm, om hogere snelheden te kunnen bereiken. Op 2 augustus 1970 werd de eerste Formule 1-race op de Ring verreden. In de toekomst wil het circuit een platform voor moderne mobiliteit zijn. 'Mobiele evolutie' - het thema van het jubileum - omschrijft de transitie van het verleden naar de toekomst. 'Traditionele elegantie' benadrukt Porsche's lange traditie en exclusiviteit.

Sinds de opening in oktober 2019 is het Porsche Experience Center Hockenheimring een centrum van pure sensatie. Gelegen op zo'n 100 kilometer van Porsche's hoofdkantoor in Stuttgart-Zuffenhausen biedt het PEC een showroom, handling-circuit, rijdynamische zone en offroad-parcours. Voor de diverse programmaonderdelen kunnen bezoekers hun eigen Porsche gebruiken, maar ook kiezen voor de modellen uit de omvangrijke vloot van het PEC. Deelnemers worden begeleid door professionele instructeurs.