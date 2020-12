Siemens Energy en Porsche werken samen

2 december 2020 | Siemens Energy en Porsche realiseren samen met internationale partners een pilotproject in Chili. Hieruit komt 's werelds eerste fabriek voor de grootschalige productie van CO2-neutrale, synthetische brandstoffen (eFuels) voort.

Het project van Siemens Energy, Porsche en andere internationale partners is gericht op het mogelijk maken van grootschalige, commerciële productie van CO2-neutrale synthetische brandstoffen. In de pilotfase, waarbij ook de Chileense energiemaatschappij AME is betrokken, wordt al in 2022 circa 130.000 liter eFuel geproduceerd. In 2024 kan dat oplopen tot 55 miljoen liter per jaar en in 2026 tot 550 miljoen liter. Porsche wordt de belangrijkste afnemer van de groene brandstof.

Het pilotproject, dat de naam 'Haru Oni' draagt, wordt uitgevoerd in de provincie Magallanes in het zuiden van Chili. Hier zijn de windomstandigheden ideaal om met behulp van groene windstroom CO2-neutrale brandstoffen te produceren. In het kader van de Duitse waterstofstrategie ondersteunt het Duitse ministerie van Economische Zaken & Energie het project met een subsidie van circa 8 miljoen euro.

Door de ideale klimatologische omstandigheden en de daaruit voortvloeiende lage stroomprijzen heeft Chili in internationaal perspectief een ideale uitgangspositie voor de productie, de export en het lokale gebruik van groene waterstof. Voor de opwekking ervan wordt gebruik gemaakt van elektrolyse. Met behulp van groene stroom wordt water daarbij gesplitst in zuurstof en waterstof. Een volgende stap is het uit de lucht filteren van CO2 om dit vervolgens met groene waterstof om te zetten in synthetische methanol. Het resultaat is hernieuwbare methanol, die met behulp van de door ExxonMobil gepatenteerde MTG-technologie (Methanol-to-Gasoline) gebruikt kan worden voor de productie van een milieuvriendelijke brandstof.

Siemens Energy is mede-ontwikkelaar van het project en dekt daarbij als systeemintegrator de complete waardeketen af: van de stroomopwekking met Siemens windturbines via de productie van groene waterstof tot de omzetting in synthetische brandstof.

Als belangrijkste afnemer van de groene brandstof heeft Porsche in eerste instantie specifieke toepassingsprojecten op de planning staan. Zo gaat het eFuels gebruiken in modellen van Porsche Motorsport, vervolgens bij de Porsche Experience Centers en aansluitend in auto's uit het eigen bestand. Hiermee is in eerste instantie een investering van circa 20 miljoen euro gemoeid.

De Chileense energiemaatschappij AME is hoofdontwikkelaar en eigenaar van het projectbedrijf HIF (Highly Innovative Fuels). Andere partners zijn Enel (co-financier met focus op windenergie en elektrolyse) en ENAP (personeel, onderhoud en logistiek).

Christian Bruch, CEO van Siemens Energy: "Ons doel is om wereldwijde energiesystemen CO2-neutraal te maken. De verkeerssector speelt hierbij een belangrijke rol. Met dit gemeenschappelijke project kunnen we het enorme potentieel voor de waterstofeconomie van de regio Patagonië al in een vroeg stadium benutten door er klimaatneutrale brandstoffen te produceren. Zo leveren we een belangrijke én snelle bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de verkeers- en transportsector en daarmee aan het behalen van de klimaatdoelen."

OIiver Blume, CEO van Porsche: "Elektrische mobiliteit heeft bij Porsche de hoogste prioriteit. eFuels zijn een zinvolle aanvulling als ze geproduceerd kunnen worden op plaatsen waar duurzame energie in overvloed beschikbaar is. Deze brandstoffen zijn een extra bouwsteen op weg naar CO2-neutraliteit. De voordelen zitten hem vooral in de eenvoudige toepassing: eFuels zijn te tanken bij het bestaande netwerk van tankstations en ze zijn geschikt voor auto's met verbrandingsmotor en voor plug-in hybrides. Als fabrikant van krachtige en efficiënte motoren weten wij precies over welke eigenschappen eFuels dienen te beschikken om milieuvriendelijk functioneren mogelijk te maken. Met onze deelname aan dit project ondersteunen we de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen voor de toekomst."

