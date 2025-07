Porsche Taycan en Cayenne als Black Edition

Zwarte exterieur- en interieuraccenten bepalen uitstraling van de Black Edition uitvoeringen. Op de Taycan zijn het SportDesign-pakket, de sierlijsten van de zijruiten en de modelaanduiding op de achterzijde afgewerkt in hoogglanzend zwart. Hoogglans zwarte buitenspiegels in combinatie met andere lakafwerkingen zijn exclusief verkrijgbaar voor deze Black Edition. De lichtstrip achter met verlicht zwart Porsche logo is eveneens standaard. Het zwarte accentpakket voor het interieur, het opbergpakket en de zwart geborstelde verlichte aluminium dorpellijsten zijn eveneens standaard inbegrepen.

De grotere Performance Battery Plus, die normaliter optioneel leverbaar is voor de Taycan, Taycan 4 en Taycan 4S, maakt ook deel uit van de standaarduitrusting van de Taycan Black Edition modellen. De grotere bruto accucapaciteit (105 kWh) komt zowel de prestaties als het WLTP-rijbereik ten goede. De Taycan Black Edition is leverbaar als Taycan, Taycan 4 en Taycan 4S Sedan, evenals Taycan en Taycan 4S Sport Turismo.

De Cayenne modellen zijn voorzien van het SportDesign-pakket, het exterieurpakket en in hoogglans zwart uitgevoerde buitenspiegels, Porsche logo en modelaanduiding op de achterzijde. Het interieur is voorzien van een interieurpakket in geborsteld zwart aluminium. De Cayenne Black Edition is leverbaar als SUV en Coupé met de volgende motoriseringen: Cayenne, Cayenne E-Hybrid en Cayenne S E-Hybrid.

Aanvullend heeft Porsche de standaarduitrustingen voor beide modelseries verder verrijkt met onder meer Lane Change Assist, Surround View inclusief Active Parking Assist, 21 inch velgen (Aero-designwielen voor Taycan, RS Spyder Design-wielen voor Cayenne), HD Matrix LED-koplampen (getint bij de Cayenne), LED-deurprojectoren met het Porsche logo, comfortstoelen voorin (met 14-voudig elektrische verstelling en geheugenfunctie) inclusief Porsche logo op de hoofdsteunen en een BOSE Surround Sound System inclusief Dolby Digital (met Electric Sport Sound in de Taycan). Tot slot heeft de Taycan ook een exclusieve badge in de middenconsole met Black Edition opschrift.

De nieuwe uitvoeringen mogen dan wel Black Edition heten, maar zijn er ook in andere kleuren. Bij het configureren van de Black Edition uitvoeringen kunnen alle exterieurkleuren uit de Shades selectie voor de Taycan zonder meerprijs worden gekozen. Dit zijn Jet Black Metallic, Vulkaangrijs Metallic, Dolomietzilver Metallic en IJsgrijs Metallic. Het corresponderende, optionele Shades kleurenpalet voor de Cayenne omvat Kwartsiet Grijs Metallic, Vanadiumgrijs Metallic, Dolomietgrijs Metallic en Carrara Wit Metallic.

De Black Editions kunnen uniek worden gemaakt met behulp van het Sonderwunsch programma. Tal van interieuronderdelen zijn daarbij te personaliseren, waaronder de autosleutels en sleutelhoes, de omkeerbare bagageruimtemat, vloermatten, documentatiemap van de auto, het deksel van het opbergvak in de middenconsole en de dorpellijsten.

De Black Editions zijn per direct te bestellen bij de acht Nederlandse Porsche Centra en worden vanaf de tweede helft van 2025 uitgeleverd.

Vanafprijzen Porsche Cayenne Black Edition

Cayenne E-Hybrid Black Edition: € 135.500

Cayenne S E-Hybrid Black Edition: € 146.300

Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition: € 137.000

Cayenne S E-Hybrid Coupé Black Edition: € 148.100

Cayenne Black Edition: € 185.800

Cayenne Coupe Black Edition: € 186.700

Vanafprijzen Porsche Taycan Black Edition