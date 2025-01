Porsche vernieuwt 911 Carrera S

Porsche introduceert de vernieuwde 911 Carrera S: een uitvoering die binnen de Carrera-reeks het gat dicht tussen de standaard 911 Carrera en de sportievere 911 Carrera GTS. De aandrijflijn van de 911 Carrera S is verbeterd en levert nu prestaties die vergelijkbaar zijn met die van de vorige generatie 911 Carrera GTS. Bovendien beschikt de vernieuwde 911 Carrera S over een uitgebreide standaarduitrusting en meer mogelijkheden voor personalisatie dan de reguliere 911 Carrera. De 911 Carrera S is verkrijgbaar in zowel een Coupé- als Cabriolet-uitvoering.

Vernieuwde motor

De 3,0-liter zescilinder boxermotor met dubbele turbo is grondig vernieuwd voor de vernieuwde 911 Carrera S. Het vermogen is toegenomen tot 353 kW / 480 pk met een koppel van 530 Nm, wat een stijging van 22 kW / 30 pk betekent ten opzichte van zijn voorganger. Tegelijkertijd zijn de emissies verlaagd. Porsche heeft dit bereikt door onder andere nieuwe turboladers te installeren en de koeling te verbeteren. De nieuwe 911 Carrera S is geïnspireerd op het ontwerp van de vorige generatie 911 Turbo-modellen. De Coupé accelereert van 0 naar 100 km/u in 3,3 seconden en haalt een topsnelheid van 308 km/u. Het vermogen wordt overgebracht via een achttraps PDK-transmissie (Porsche Doppelkupplung).

Standaarduitrusting

De standaarduitrusting van de 911 Carrera S is uitgebreid. De uitvoering wordt geleverd met Matrix LED-koplampen, 20/21-inch Carrera S-wielen, een sportuitlaatsysteem met zilverkleurige uitlaatpijpen, en Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), dat niet beschikbaar is op de reguliere Carrera. Het nieuwe remsysteem, overgenomen van de 911 Carrera GTS, belooft een verbetering in rijdynamiek. Dit systeem, met rode remklauwen en remschijven van 408 mm voor en 380 mm achter, claimt uitstekende remprestaties.

Voor wie extra prestaties zoekt, zijn er optionele aanpassingen beschikbaar, waaronder het Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)-systeem en het PASM-sportonderstel. Dit sportonderstel verlaagt de rijhoogte met 10 millimeter en kan worden gecombineerd met achterwielbesturing. Ook een liftsysteem voor de vooras, HD-Matrix LED-koplampen en het Sport Chrono Pakket met de Porsche Track Precision App (bedoeld voor circuitgebruik) zijn optioneel beschikbaar.

Het hydraulische dempersysteem van de 911 Carrera S is geoptimaliseerd, wat volgens de fabrikant resulteert in verbeterde rijeigenschappen, meer precisie en een verfijnder reactievermogen. De besturing, in combinatie met achterasbesturing, zou directer zijn geworden, en de kinematica van de vooras is aangepast.

Interieurdesign

Standaard is de auto uitgerust met een lederpakket in zwart, waarbij stoelen, hoofdsteunen, dashboard, deurpanelen en het optionele achterzitsysteem in de Coupé zijn bekleed met glad gelooid, zwart leder. Neerklapbare achterstoelen zijn zonder meerprijs beschikbaar als alternatief voor de standaard tweezitsindeling; de Cabriolet beschikt standaard over een 2-persoons achterbank. Optioneel is een uitgebreider lederen interieur leverbaar, waarbij extra delen zoals het dashboardkastje, de zijpanelen en de stoelbasis worden bekleed.

Prijs

De vernieuwde Porsche 911 Carrera S is nu te bestellen als Coupé of Cabriolet bij de acht Nederlandse Porsche Centra. De eerste leveringen starten in het voorjaar van 2025. Prijzen beginnen bij € 218.400 voor de 911 Carrera S, de Cabriolet is er vanaf € 235.900.