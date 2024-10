Porsche introduceert 911 Carrera T

De 'T' staat voor Touring en verwijst naar de 911 T uit 1968, die als toerwagen werd gehomologeerd en tot 1973 in productie was. Sinds 2017 is de Porsche 911 Carrera T terug. Binnen het gamma is hij gepositioneerd tussen de Carrera en de Carrera S. 911 Carrera T

Handgeschakelde transmissie

De 911 Carrera T wordt aangedreven door de 3,0-liter zescilinder twin-turbo boxermotor van de 911 Carrera. Die levert 290 kW (394 pk) en een koppel van maximaal 450 Nm. Een standaard handgeschakelde zesversnellingsbak brengt de aandrijfkracht over op de achteras. Bij het terugschakelen kan een tussengasfunctie (auto-blip) worden geselecteerd om automatisch snelheidsverschillen tussen motor en versnellingsbak te compenseren. In combinatie met het standaard Sport Chrono Pakket sprint de Carrera T Coupé in 4,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u (Cabriolet: 4,7 sec.). De topsnelheid bedraagt 295 km/u (Cabriolet: 293 km/u). In lijn met het toegenomen vermogen ten opzichte van zijn voorganger heeft de Carrera T een groter remsysteem met rondom 350 millimeter grote remschijven en vaste remklauwen met zes zuigers aan de voorzijde.

Onderstel en afstemming

Het Sport Chrono Pakket inclusief Track Precision App is standaard op de 911 Carrera T. Voor het eerst heeft deze uitvoering standaard achterasbesturing met een directere stuurverhouding op de vooras. De achterasbesturing is specifiek voor de 911 Carrera T ontwikkeld. De PASM adaptieve sportophanging is standaard en is met 10 mm verlaagd. De 911 Carrera T staat op 20 inch lichtmetalen velgen met 245/35 ZR20 banden vóór en 21 inch exemplaren met 305/30 ZR21 banden achter/

Onderscheidend

De nieuwe Carrera T onderscheidt zich met tal van details, zoals een sticker met het schakelpatroonlogo op de achterruiten, wat de handbak benadrukt. De modelaanduidingen achterop en diverse accenten - waaronder de spiegelkappen en velgen - zijn uitgevoerd in Vanadium grijs metallic. Daarnaast heeft hij een aerodynamisch geoptimaliseerde spoilerrand, afkomstig van de nieuwe 911 Carrera GTS. De 'T' is verkrijgbaar in diverse exclusieve kleurenschema's, variërend van ingetogen tot opvallend, inclusief opties via Paint to Sample.

Het interieur van de Carrera T is sportief en puristisch, met zwart als basiskleur, en is optioneel te bestellen met contrasterende stiksels. De standaard stopwatch - onderdeel van het Sport Chrono Pakket - prijkt op het dashboard. De handgeschakelde techniek wordt benadrukt door een verkorte pook met een walnoothouten knop en een ' MT' (Manual Transmission) embleem. Het schakelpatroonlogo is zichtbaar op het dashboard bij de passagier. Standaard is een verwarmd GT-sportstuur met modus-schakelaar gemonteerd; een Race-Tex stuur is optioneel. Decoratieve sierdelen in het dashboard en de middenconsole zijn in Vanadium grijs uitgevoerd, terwijl de deurpanelen zwart geborsteld aluminium bevatten.

Passend bij het sportieve karakter van het interieur heeft de Carrera T standaard zwarte, viervoudig elektrisch verstelbare sportstoelen met Sport-Tex middenbanen. De bekleding met ruitjespatroon is exclusief voorbehouden aan de 911 Carrera T, met het 911 logo subtiel in de hoofdsteunen gestikt. Optioneel is er de keuze voor de Adaptieve sportstoelen Plus (18-voudig verstelbaar) of ultralichte, volledig kuipstoelen.

Carrera T pakketten voor exterieur en interieur

De exclusiviteit van de 911 Carrera T is te versterken door Carrera T designpakketten voor het exterieur en interieur, uitgevoerd in de klassieke Porsche kleur Gentiaanblauw voor een opvallend contrast. De sierdelen in de achterklep, de Carrera T bestickering, MT-stickers en de glansgedraaide velgen zijn in deze kleur afgewerkt, terwijl de spiegelkappen in zwart zijn uitgevoerd. Vanbinnen zorgen Gentiaanblauwe stiksels, gordels en accenten op de middenconsole en deurpanelen voor een stijlvolle uitstraling. Ook de stoelen hebben contrasterende strepen en het 911 logo is in deze kleur gestikt op de hoofdsteunen.

De nieuwe Porsche 911 Carrera T is per direct te bestellen. Prijzen beginnen bij € 208.800* voor de 911 Carrera T, de Cabriolet is er vanaf € 226.700.