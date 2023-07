Porsche toont Vision 357 Speedster

Het studiemodel heeft de gedrongen, verkorte voorruit die typerend is voor een speedster, waardoor de monolithische carrosserie meer wordt benadrukt. Aan de rechterkant van de auto is een tonneaucover aangebracht van het type dat ooit gebruikelijk was op open sportwagens. De hoofdsteun van de bestuurder lijkt in de lucht te zweven.

De tweekleurige carrosserie in de grijstinten Marble Grey en Grivelo Grey Metallic is geïnspireerd op historische voorgangers met donkere voorspatborden die tijdens races werden gebruikt om te beschermen tegen rondvliegende stenen. De voorwielen zijn eveneens gespoten in Grivelo Grey Metallic. Andere opvallende details zijn de contrasten in Miami Blue, bijvoorbeeld op de snelspanmechanismen van de motorkap.

Het jubileumlogo met de grote '75' en de twee jaartallen '1948' en '2023' zijn uitgevoerd in Grivelo Grey Metallic en Miami Blue, dit is een alternatief voor de rode decoratieve elementen van de coupé Vision 357. De buitenspiegels zijn vervangen door camera's die, net als bij zijn klassieke voorgangers, niet op de deuren zijn geplaatst maar verder naar voren op de spatborden. In de open 357 hebben ze een nieuwe, aerodynamisch geoptimaliseerde vorm die doet denken aan vleugels.​

Andere opvallende exterieurdetails zijn bekend van de dichte versie van de concept car: de verlichting aan de voorkant heeft een rond ontwerp dat doet denken aan de Porsche 356. De achterlichten zijn gesitueerd achter een patroon van uitsparingen die in de carrosserie zijn gefreesd. Een andere knipoog naar de klassieke Porsche is het verticale roosterpatroon aan de achterkant. Het derde remlicht is geïntegreerd in het ontwerp van het rooster.

De grote spoorbreedte zorgt niet alleen voor een sterk voorkomen, maar verbetert ook de rijstabiliteit. De 20-inch wielen zijn gemaakt van magnesium en zijn voorzien van een koolstofvezel afwerking en centrale wielmoeren. Visueel herinneren ze ook aan een legendarisch Porsche-wiel: de 356 A en 356 B met trommelremmen hadden velgen met de opvallend grote boutcirkel van 205 millimeter.

De inrichting van het interieur is teruggebracht tot het essentiële en is volledig gericht op de bestuurder. De laag gepositioneerde stoel heeft een CFRP-zitschaal die is geïntegreerd in een monocoque. Bovenop de stuurkolom is een transparant instrumentenpaneel bevestigd. Het racestuur is een voorbeeld van de lichtgewicht bedieningselementen die zijn uitgevoerd in de accentkleur Miami Blue die ook op de carrosserie wordt toegepast.

Het gehele dashboard is uitgevoerd in carbon-weave en voorzien van riempjes in Miami Blue aan de rechterbovenzijde om accessoires mee vast te zetten. Deze Porsche heeft geen conventionele deurhendels maar stoffen lussen om het portier te openen, een uit de racerij afkomstige feature om gewicht te besparen.