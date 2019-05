Porsche opent eigen energie-centrale

2 mei 2019 | Porsche heeft in eigen huis twee nieuwe warmte-en energiecentrales geopend in Stuttgart-Zuffenhausen om zo zijn milieuvriendelijke energiemix te verbeteren bij de productie van de volledig elektrische Taycan. De centrales hebben elk een vermogen van ongeveer twee megawatt en gebruiken alleen biogas en restproducten die uit organisch afval zijn geproduceerd.

In tegenstelling tot conventionele elektriciteitscentrales worden warmtekrachtcentrales gebruikt om warmte en elektriciteit naast elkaar te genereren. De warmte die bij het opwekken van de energie ontstaat, verdwijnt niet in de lucht maar wordt nuttig ingezet, bijvoorbeeld voor het verwarmen van gebouwen. Gecombineerde warmte- en krachtcentrales komen het best tot hun recht als ze in de buurt van een constante warmtevraag worden gebruikt. Bijvoorbeeld in de buurt van de spuiterij, waarvan de dompelbaden en droogruimten een constante proceswarmte vereisen. Ongeveer negentig procent van de opgewekte warmte is bestemd voor de levering van warmte en warm water aan het kantoor en productiegebouwen op het fabrieksterrein in Zuffenhausen, waar bijna 12.000 mensen werken. "De nieuwe warmtekrachtcentrales hebben een totale efficiëntie van meer dan 83 procent," aldus Stephan Hartmann van de divisie Environmental and Energy Management van Porsche.

De twee nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallaties zijn een aanvulling op de warmte- en elektriciteitsinstallatie die Porsche nu al heeft en die nu nog gebruik maken van aardgas. Ook deze centrales zullen omschakelen naar biogas. Daarnaast gaat Porsche in Stuttgart bio-energie gebruiken die geleverd wordt door de organische afvalfabriek die de stad medio 2021 in bedrijf neemt.

De uitbreiding van de warmtekrachtcentrales bij Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen loopt parallel met de ontwikkeling van de Taycan, de eerste volledig elektrische Porsche. Deze vierdeurs elektrische sportwagenwagen komt eind dit jaar op de markt en wordt CO2-neutraal in Zuffenhausen geproduceerd. "Ons doel is niet alleen om een CO2-neutrale auto met nul emissie te bouwen, maar ook om ervoor te zorgen dat we geen ecologische voetafdruk achterlaten. Een 'zero-impact factory' met de nieuwe warmtekrachtcentrales draagt daaraan bij," aldus Albrecht Reimold, lid van de raad van bestuur voor productie en logistiek bij Porsche.