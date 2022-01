Porsche introduceert PCM 6.0

25 januari 2022 | Porsche heeft het infotainmentsysteem in zijn modellen doorontwikkeld. De nieuwste, zesde generatie van het Porsche Communication Management (PCM) in de 911, Taycan, Cayenne en Panamera heeft tal van nieuwe functies gekregen. Zo zijn er de primeur van de integratie van een persoonlijk Spotify-account, een vernieuwd interface-design, optimalisatie van de Voice Pilot stemassistent, draadloze verbinding via Android Auto en verbeteringen voor het plannen van laadstops voor elektrische modellen.

Nieuwe, gekleurde iconen maken de functies van de verbeterde PCM 6.0 gebruikersinterface nu beter herkenbaar. Porsche heeft deze verbeteringen op verzoek van klanten doorgevoerd. Naast een duidelijker display zorgt de PCM-update ook voor een uitbreiding van de Voice Pilot-mogelijkheden. De geïntegreerde stemassistent belooft nu eenvoudiger toegang tot uiteenlopende functies, zoals het nieuws, de gebruikershandleiding en het streamen van muziek in de auto.

Via het vernieuwde PCM 6.0 hebben Porsche-rijders nu direct toegang tot hun favoriete Spotify-nummers en -podcasts. Klanten van Spotify Premium kunnen hun account via hun persoonlijke Porsche ID aan de auto koppelen en Spotify als een extra mediabron gebruiken. Daarbij krijgt de auto rechtstreeks toegang tot de streamingdienst, zonder tussenkomst van een smartphone. Dankzij deze nieuwe koppeling hebben gebruikers rechtstreeks toegang tot meer dan zeventig miljoen nummers en 3.2 miljoen podcasts. Alle benodigde gegevens zijn beschikbaar in Porsche Connect. De app voorziet tevens in de 'Like'-functie, alle opgeslagen afspeellijsten en de nieuwe 'Go to Radio'-optie, die automatisch zoekt naar muziek die vergelijkbaar is aan het actuele nummer.

Bij elektrische auto's is het belangrijk om de te rijden route zo efficiënt mogelijk te plannen. Daarom heeft Porsche de berekening van laadsessies in de Charging Planner verbeterd. De geoptimaliseerde algoritmes geven nu waar mogelijk voorkeur aan laadstations met een hoger laadvermogen en plannen laadstops zo efficiënter. Verder houdt de Charging Planner nu rekening met de tijd die bij een laadstation nodig is voor het starten en beëindigen van het laadproces en neemt die tijd mee in de berekening van de totale reistijd.

Voor een beter overzicht beschikt het PCM 6.0 tevens over een dynamische zoom-functie voor laadstations. Het systeem laat alle beschikbare laadstations in de directe omgeving zien, en ook of ze al dan niet bezet zijn. Meer uitgezoomd beperkt het systeem zich tot de snellaadstations.

Verder beschikt het PCM 6.0 navigatiesysteem ook over een aangepast routescherm waarop relevante gegevens tijdens het rijden specifiek kunnen worden weergegeven of juist verborgen.

De nieuwe functies zijn voortaan standaard inbegrepen op elke nieuw geconfigureerde Porsche 911, Taycan, Cayenne en Panamera. De exacte mogelijkheden zijn afhankelijk van de gekozen uitrusting en aandrijflijn van het betreffende model.

