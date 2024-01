Porsche introduceert 2e generatie Macan

Porsche gebruikt exclusief de nieuwste generatie permanent synchroonmotoren (PSM) op de voor- en achteras voor efficiëntie en optimale reproduceerbaarheid van het vermogen. In combinatie met Launch Control levert de Macan 4 tot 300 kW (408 pk) aan overboost-vermogen, terwijl de Macan Turbo 470 kW (639 pk) genereert. Het maximumkoppel bedraagt respectievelijk 650 en 1.130 Nm. Daarbij accelereert de Macan 4 in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/u; de Macan Turbo heeft daar 3,3 seconden voor nodig. De uitvoeringen behalen een topsnelheid van respectievelijk 220 en 260 km/u.

De elektromotoren in de nieuwe Macan putten hun energie uit een lithium-ion batterij die in de bodem ligt verzonken. Het accupakket heeft een bruto capaciteit van 100 kWh, waarvan tot 95 kWh actief te gebruiken is. Het gecombineerde WLTP-bereik bedraagt in theorie maximaal 613 kilometer in de Macan 4 en 591 kilometer (WLTP) in de Macan Turbo. De hoogvoltage-batterij is een centraal onderdeel van het nieuw ontwikkelde Premium Platform Electric (PPE), dat gebruik maakt van een 800-volt architectuur. Bij snellaadstations met een vermogen van 800 volt kan de nieuwe Macan gelijkstroom (DC) laden met een capaciteit tot 270 kW. In ongeveer 21 minuten tijd is de batterijcapaciteit onder ideale omstandigheden te verhogen van 10 tot 80 procent. Bij 400-volt laadstations maakt een hoogspanningswisselaar in de batterij zogenaamd bankladen mogelijk door de 800-volt batterij effectief te splitsen in twee batterijen, elk met een nominale spanning van 400 volt. Dit maakt efficiënt laden bij een capaciteit tot 135 kW mogelijk, zonder het gebruik van een extra hoogvoltage-booster. AC-laden kan met maximaal 11 kW thuis via een wallbox. Tijdens het rijden kan tot 240 kW aan energie worden teruggewonnen via de elektromotoren.

Achterasbesturing en 2-kleppen-dempers

De nieuwe Macan is ontwikkeld met een sterke focus op rijdynamiek. Zowel de Macan 4 als de Macan Turbo heeft vierwielaandrijving. Het elektronisch geregelde Porsche Traction Management (ePTM) werkt ongeveer vijf keer sneller dan een conventioneel vierwielaandrijvingssysteem en kan binnen 10 milliseconden reageren op wielslip. Bovendien wordt de verdeling van de vierwielaandrijving aangestuurd door het rijprogramma dat is geselecteerd. Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), een elektronisch gestuurd sperdifferentieel op de achteras, draagt ook bij aan de grip, rijstabiliteit en het beheersen van zijwaartse bewegingen van de Macan Turbo.

Uitvoeringen met luchtvering, standaard op de Turbo, zijn uitgerust met het elektronische dempingssysteem Porsche Active Suspension Management (PASM). Dit systeem is optioneel te combineren met het chassis met standaard stalen veren. PASM beschikt nu ook over dempers met 2-kleppen-technologie. Dankzij de uitgebreidere instellingen van de demper resulteert dit volgens de fabrikant in een breder spectrum tussen comfort en prestaties. Voor het eerst heeft de Macan optioneel achterasbesturing, met een maximale stuurhoek van vijf graden. Dit zorgt voor een draaicirkel van 11,1 meter.

Uiterlijk

De hellingshoek van de motorkap en de forse wielkasten geven de SUV (4.784 mm lang, 1.938 mm breed en 1.622 mm hoog) een dynamische uitstraling, zelfs als hij stilstaat. De nieuwe Macan is uitgerust met velgen tot 22 inch met verschillende bandenmaten. De koplampen zijn verdeeld in twee delen: de vlakke bovenste lichtunit met vierpits dagrijverlichting benadrukt de breedte van de auto. De hoofdlichtmodule met optionele matrix LED-technologie is lager in de neus gepositioneerd. De kenmerkende Porsche flyline vormt één geheel met de vlakke achterruit. In combinatie met de portieren zonder raamomlijsting en kenmerkende sideblades resulteert dit in een gestroomlijnd, sportief ontwerp. Het Porsche-logo bevindt zich nu in het midden van de 3D-lichtstrip.

Porsche heeft de aerodynamica geoptimaliseerd voor een grotere actieradius, mede dankzij het gebruik van Porsche Active Aerodynamics (PAA) en een aantal andere gerichte maatregelen. Met een Cw-waarde van 0,25 behoort de nieuwe Macan tot de beter gestroomlijnde SUV's op de markt, met positieve effecten op het rijbereik en het energieverbruik. Het PAA-pakket bestaat uit de adaptieve achterspoiler, actieve koelkleppen op de luchtinlaten aan de voorzijde en flexibele afdekkingen op de compleet afgedichte onderzijde. De gehele voorzijde is gebaseerd op de klassieke designtaal van Porsche en zorgt daarnaast voor gunstige aerodynamica.

Ruimte

De elektrificatie van de Macan zorgt voor een grotere bagageruimte. Afhankelijk van de uitvoering en de uitrusting meet de bagageruimte achter de achterbank tot 540 liter. Daarnaast is er de 'frunk', een tweede bagageruimte onder de voorklep met een capaciteit van 84 liter. Als de rugleuning van de achterbank volledig is neergeklapt, neemt de capaciteit van de bagageruimte toe tot 1.348 liter. De Macan kan maximaal 2.000 kg trekken.

Afhankelijk van de uitvoering en de uitrusting zitten de bestuurder en de voorpassagier nu tot 28 mm lager dan voorheen, terwijl de achterpassagiers tot 15 mm lager zitten en meer beenruimte hebben. Het interieur is onmiskenbaar Porsche. Naast digitale gebruikersinterfaces zijn er ook specifieke analoge bedieningselementen, zoals op de luchtroosters en de bediening van de airconditioning. Voor een aantal onderdelen in het interieur van de nieuwe elektrische Macan heeft Porsche ecologische materialen gebruikt.

De Macan is uitgerust met het nieuwste display- en bedieningsconcept met maximaal drie schermen. Voor het eerst kan de passagier via een eigen optioneel leverbaar 10,9 inch scherm ook voertuiginformatie bekijken, instellingen aanpassen op het infotainmentsysteem of video streamen terwijl de auto rijdt. De Porsche Driver Experience omvat nu bovendien een head-up display met augmented reality-technologie. Het infotainmentsysteem is gebaseerd op het Android Automotive OS. Het standaard Porsche Communication Management (PCM) in de nieuwe Macan tilt de rekenkracht naar een nieuw niveau. Zo suggereert de 'Hey Porsche' spraakassistent bijvoorbeeld routes, inclusief laadstops. In het nieuwe Porsche App Centre kunnen passagiers toegang krijgen tot populaire apps van externe providers en deze in de nieuwe Macan installeren.

Vanaf de 2e helft van 2024 in Nederland

Sinds 2014 heeft Porsche wereldwijd meer dan 800.000 exemplaren van de Macan verkocht. De nieuwe Macan, die Porsche CO2-neutraal in Leipzig produceert, staat in de tweede helft van dit jaar bij de Nederlandse Porsche Centra. Prijzen beginnen bij € 88.900 voor de Macan 4 en € 121.000 voor de Macan Turbo.