Porsche Centrum Maastricht nu Exclusive Manufaktur Partner

4 december 2017 | Porsche Centrum Maastricht is per 1 december officieel Porsche Exclusive Manufaktur Partner. Dat betekent dat bij deze vestiging altijd modellen met opties van de Porsche Exclusive Manufaktur te zien en te rijden zijn en dat speciaal getrainde adviseurs klaar staan om te helpen bij het realiseren van individuele klantenwensen. Met de vestiging in Maastricht is de Porsche Exclusive Manufaktur nu ook vertegenwoordigd in het zuiden van ons land.

Porsche Centrum Maastricht is de tweede Porsche Exclusive Manufaktur Partner in Nederland. Ook Porsche Centrum Amsterdam is gecertificeerd partner van de maatwerkafdeling van het merk.

De Porsche Exclusive Manufaktur Partner in Maastricht maakt het realiseren van maatwerk mogelijk. Speciaal getrainde adviseurs kunnen klanten begeleiden naar een Porsche die volgens eigen wensen is samengesteld. Daarbij kunnen klanten zich bijvoorbeeld laten inspireren door speciale catalogi. Per model is er een uitgebreide range van Porsche Exclusive Manufaktur opties beschikbaar. Ook wensen die verder gaan, kunnen worden ingevuld. Als het in technisch opzicht en met behoud van de Porsche kwaliteit is te realiseren, gaat de maatwerkafdeling van Porsche ermee aan de slag. Daarbij maken vakmensen gebruik van de mooiste materialen, die ze met de hand be- en verwerken. De materialen die de Porsche Exclusive Manufaktur gebruikt, zoals hout, carbon en leder, zijn evenals kleurstalen uiteraard te zien in Maastricht. Ook zijn er permanent diverse modellen met opties van de Porsche Exclusive Manufaktur te zien en te rijden.

Porsche vult al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw speciale wensen (Sonderwünsche) van klanten in. In 1986 startte Porsche Exclusive, het eerste maatwerkprogramma in de auto-industrie. Dit jaar werd Porsche Exclusive omgedoopt tot de Porsche Exclusive Manufaktur. Deze 'fabriek' heeft 180 vakmensen in dienst en is gevestigd in een rustiek industrieel pand in Stuttgart-Zuffenhausen. De focus ligt op het realiseren van individuele klantenwensen, maar de Porsche Exclusive Manufaktur bouwt ook regelmatig exclusieve limited editions. Een recent voorbeeld is de Porsche 911 Turbo S Exclusive Edition. Speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde Porsche Exclusive in 2015 de 911 Targa 4S Exclusive Edition (15 exemplaren) en dit jaar verscheen de 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition (25 exemplaren), een hommage aan de fameuze Rijkspolitie Porsches.