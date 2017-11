Porsche24

Porsche brengt Porsche24 app uit

17 november 2017 | Porsche24 is het eerste initiatief dat rijders beloont voor wat ze het liefste doen: rijden. Porsche rijders sparen niet alleen punten met gereden kilometers, maar ook met deelname aan Porsche evenementen zoals rijtrainingen, rally's en trackdays. Daarnaast hebben zij met Porsche24 op hun smartphone toegang tot alles wat met de Porsche-beleving te maken heeft. De app biedt continu nieuwe (video)content over de historie, het heden en de toekomst van het merk en een overzicht van de mooiste routes ter wereld. Ook vinden Porsche rijders er een kalender met nationale en internationale Porsche evenementen waarvoor zij direct in de app tickets kunnen kopen.