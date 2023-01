Porsche biedt retro-infotainment

De bovengenoemde Porsche-modellen waren optioneel al leverbaar met het Porsche Communication Management (PCM) van de tweede generatie in 2-DIN-formaat. Het nieuwe PCCM Plus vervangt deze originele ingebouwde systemen, net als de CDR 23 CD radio in de Cayenne en de CDR 24 CD radio in de Boxster en Cayman. De zogenaamde "look & feel" ervan is gebaseerd op de originele componenten in de auto, zoals het bedieningspaneel van de airco en de bedieningsknoppen. Op die manier heeft Porsche Classic het nieuwe PCCM Plus naadloos in het ontwerp van toen geïntegreerd. Ondersteunde apparatuur, zoals versterkers, luidsprekers of antennes, kan nog steeds worden gebruikt, net als de navigatiedisplays in het instrumentenpaneel.

Het PCCM Plus is uitgerust met een 7 inch touchscreen met moderne graphics. Dankzij DAB+ zijn digitale radiozenders te ontvangen. De bestuurder heeft toegang tot de nieuwste boordnavigatie met Porsche-specifieke points of interest in 2D of 3D. In de toekomst biedt Porsche met regelmaat ook kaartupdates aan. Media afspelen is mogelijk via USB-stick, Bluetooth en via Apple CarPlay (vanaf iPhone 5) en Android Auto. Een andere functie is de boordcomputer met een aantal rijgegevens. In de 997 en 987 Boxster en Cayman zijn ook persoonlijke auto-instellingen op te slaan. Afhankelijk van de uitrusting van de auto is deze geheugenfunctie te gebruiken voor de verlichting, ruitenwissers, airconditioning en portiervergrendeling.

De nieuwe PCCM Plus-systemen kosten € 1687,95 (incl. btw, excl. inbouw). De infotainmentsystemen en het separaat verkrijgbare kaartmateriaal zijn te bestellen via de Porsche Classic Online Shop of bij de Porsche Centra. Uiteraard kunnen Porsche Classic Partners of Porsche Centra de inbouw van de apparatuur verzorgen.