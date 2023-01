Porsche bestaat 75 jaar

De Porsche Vision 357 die in Berlijn is te zien, is een eerbetoon van het Style Porsche-team aan de 356 geeft de wisselwerking tussen traditie en innovatie weer: hoe zou Ferry Porsche's droom van een sportwagen er vandaag uit kunnen zien? Het studiemodel laat verleden, heden en toekomst in elkaar overvloeien. De proporties doen denken aan die van de klassieke 356, terwijl specifieke accenten de toekomst weerspiegelen. De Porsche Vision 357 is gestoeld op het platform van de 368 kW (500 pk) sterke 718 Cayman GT4 RS.

Porsche zet de feestelijkheden rond het 75-jarig jubileum voort tijdens Retro Classics. Deze oldtimer-vakbeurs vindt van 23 t/m 26 februari 2023 net buiten Stuttgart plaats. Het Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen vervolgt op 9 juni met een uitgebreide speciale tentoonstelling. Porsche Duitsland zet daarna op 10 en 11 juni het jubileum centraal tijdens 'Festival of Dreams' op de Hockenheimring. In het Porsche Experience Center op het circuit stelt de sportwagenfabrikant de geschiedenis, het heden en de toekomst van het merk tentoon aan de hand van diverse modellen, 'Dream Talks', live-acts, thema-ervaringen en tal van andere hoogtepunten voor Porsche-fans van jong tot oud. Jongere bezoekers kunnen zich uitleven in de 'Kids World'-ruimte. 'Festival of Dreams' biedt tevens overnachtingsmogelijkheden, met een speciaal daarvoor bestemd 'busjes'-terrein. Autosport gaat dit jubileumjaar eveneens een grote rol spelen. Naast een live-uitzending van de 24 Uur van Le Mans zullen ook de Porsche Carrera Cup Deutschland, Porsche Carrera Cup Benelux en ADAC GT Masters aanwezig zijn.

'75 jaar Porsche sportwagens' wordt ook gevierd in het Petersen Automotive Museum in Los Angeles, tijdens de hoogste autotentoonstelling ter wereld op de Großglockner en in het Transportmuseum in Luzern. Daarnaast wordt de expositie 'Driven by Dreams' naar meer dan zestig bestemmingen in Europa en de VS gereden, in een speciaal voor het jubileum ontworpen 'Heritage Truck'. De feestelijke afsluiting van de wereldwijde activiteiten vindt van 28 september tot en met 1 oktober plaats tijdens het autofestival 'Rennsport Reunion' in Californië.

Porsche viert dit jubileumjaar nog twee andere belangrijke verjaardagen: zestig jaar 911 en honderd jaar 24 Uur van Le Mans. Sinds de presentatie in september 1963 op de IAA in Frankfurt heeft de iconische 911 zich verankerd in het collectieve geheugen van sportwagenfans over de hele wereld. Ook de organisatoren van de bekendste endurance-race ter wereld hebben dit jaar reden tot feest: op 10 en 11 juni wordt de honderdste verjaardag van de 24 Uur van Le Mans gevierd. Elke sportwagenfabrikant droomt van succes op het Circuit de la Sarthe; Porsche wist die droom telkens weer opnieuw te realiseren, als meest succesvolle automerk op Le Mans. Tevens is Porsche de enige deelnemer die sinds 1951 elk jaar was vertegenwoordigd tijdens de 24-uursrace. Gedurende deze periode heeft Porsche liefst 110 klasse- en 19 overall overwinningen behaald.