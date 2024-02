Move Amsterdam viert 75 jaar Porsche in Nederland

In 1949, het jaar nadat in het Oostenrijkse Gmünd de eerste Porsche-sportwagen gebouwd werd, haalde Ben Pon sr. de eerste Porsche naar Nederland. In 2024 is dat precies 75 jaar geleden, waarmee Porsche Nederland de oudste Porsche-importeur ter wereld is. Deze geschiedenis vormt het onderwerp van een speciale expositie die het gehele jaar te zien is in de Mobility Experience in Move Amsterdam.

"Dromen. Durven. Doen." Dat is het centrale thema van alle activiteiten rondom 75 jaar Porsche in Nederland, dat ook duidelijk zichtbaar is tijdens de expositie in Move Amsterdam. Het is bijvoorbeeld van toepassing op Ferdinand Porsche, die samen met zijn zoons zijn droom waarmaakte door het creëren van zijn eigen sportwagenmerk. Het geldt evenzeer voor Ben Pon sr., die het potentieel van de creatie van Porsche onderkende en de allereerste Porsche-importeur werd.

Van 356 tot Macan

De allereerste Porsche 356 werd verkocht door Pon in Amersfoort, inmiddels bestaat de Nederlandse Porsche-organisatie uit acht gespecialiseerde Porsche Centra, verspreid over het hele land. En was de 356 in de beginjaren het enige model dat beschikbaar was, anno 2024 kent Porsche zes modellen. Van de 718 en de 911 via de Panamera en de Cayenne, tot de volledig elektrische Taycan en de recent geïntroduceerde eveneens elektrische Macan.

De geschiedenis van Porsche in Nederland kent vele facetten. De Porsche 356 en 911 van de Rijkspolitie, die decennialang een vertrouwd beeld waren op de Nederlandse snelwegen. De sportieve successen die door Porsche behaald werden én worden op Circuit Zandvoort, onder andere in de Porsche Carrera Cup Benelux, de Porsche Carrera Cup Deutschland en de Porsche Mobil 1 Supercup. De racesuccessen van Nederlandse Porsche-coureurs, van de beide Le Mans-overwinningen met Porsche van Gijs van Lennep tot de meervoudige titelsuccessen van Patrick Huisman, Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde in de Porsche Supercup.

Porsche 911 en 917 te bewonderen

Er zijn ook twee iconische modellen te bewonderen. Allereerst een Porsche 911T Coupé in de kleur hellelfenbein, ivoor, die in 1971 nieuw in Nederland geleverd is. Het is een model van de tweede generatie van de 911, geïntroduceerd in 1970 en voorzien van een 2,2-litermotor in plaats van de tot dan toe gebruikelijke tweeliter-krachtbron. De Fuchs-wielen zijn ook kenmerkend voor die periode. De tweede auto is een Porsche 917 "Kurzheck", uitgevoerd in wit met rood-blauwe Martini-striping en het startnummer 22, beroemd geworden door de overwinning van Gijs van Lennep en Helmut Marko tijdens de 24 Uur van Le Mans in 1971 met een afstandsrecord dat tot 2010 standhield.

Bezoekers kunnen zelf de snelheid ervaren in simulatoren; objecten als een originele racehelm van Gijs van Lennep en miniaturen van Porsches en de beroemde zescilinder-boxermotor uit de Porsche 911 ronden het geheel af.