IONITY opent 100e snellader

28 mei 2019 | Slechts enkele maanden vóór de wereldpremière van de Taycan, Porsche's eerste volledig elektrische sportwagen, is het Europese netwerk van IONITY-snelladers verder uitgebreid. IONITY, een joint venture tussen de Volkswagen Group (met partners Porsche en Audi), BMW, Daimler en Ford, heeft enkele dagen geleden in het Noorse Rygge het honderdste high-power laadpunt geopend. Noorwegen telt nu zes laadpunten met een capaciteit tot 350 kW die compatibel zijn met het Europese Combined Charging System (CCS).

Volgens Marcus Groll, COO van IONITY, is de honderdste locatie een belangrijke mijlpaal voor IONITY. "Rygge is bedoeld voor bestuurders die met hun elektrische auto lange afstanden afleggen in Noord-Europa en hun batterij willen opladen. Met de nieuwste generatie ultrasnelle 350 kW laadstations bieden we in Rygge momenteel de hoogst mogelijke laadkracht waarbij reizigers profiteren van aanzienlijk kortere laadtijden."

Naast dit honderdste laadstation naderen nog 51 laadpunten hun voltooiing. In Duitsland zijn al 24 laadparken geopend, elk met minstens vier laadpunten. Elf andere locaties staan daar nog gepland. Ook in Nederland zijn de eerste IONITY laadpunten langs de A1 inmiddels een feit, en volgen er spoedig meer. In heel Europa zullen in 2020 in totaal 400 snellaadstations worden gecreëerd; zo'n 95 procent van deze contracten zijn al met de verhuurders gesloten.

IONITY, gevestigd in München, is in 2017 opgericht als joint venture van de BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company en de Volkswagen Group met de merken Porsche en Audi. Het doel van de joint venture is om een high powered charging netwerk (HPC) voor elektrische voertuigen in Europa op te zetten, om hiermee comfortabele elektromobiliteit over lange afstanden te garanderen.

Porsche onthult in september de nieuwe Taycan die eind dit jaar op de markt komt. De eerste volledig elektrisch aangedreven Porsche sportwagen heeft een bereik van ongeveer 500 kilometer (NEDC) en laadt in ongeveer vier minuten genoeg energie op om honderd kilometer te kunnen rijden. Wereldwijd hebben zich al meer dan 20.000 serieuze kopers bij Porsche gemeld. De potentiële klanten hebben zich op de lijst met optieprogramma's geabonneerd en hebben een aanbetaling gedaan.

"De Taycan vormt bij Porsche de start van e-mobiliteit op alle niveaus," zegt Detlev von Platen, bestuurslid voor verkoop en marketing bij Porsche AG. "Dit omvat een intelligent ecosysteem met gecoördineerde oplaadopties - thuis en onderweg. Terwijl we de laadinfrastructuur in Europa uitbreiden met IONITY, zorgen we er ook voor dat er een snellaadinfrastructuur ontstaat bij onze Porsche-centra wereldwijd en komen er laadpunten bij populaire bestemmingen, zoals restaurants en hotels."