Historische kleuren komen terug bij Porsche

29 november 2021 | Porsche Exclusive Manufaktur breidt het assortiment speciale lakkleuren voor alle modelseries uit met de nieuwe opties 'Paint To Sample' en 'Paint To Sample Plus'. De nadruk ligt hierbij op typische Porsche-kleuren uit de historie van de sportwagenfabrikant. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om individuele kleurtinten op basis van specifieke klantenwensen te creƫren.

De laatste jaren is de vraag naar individueel gespoten Porsches sterk toegenomen. Als onderdeel van het nieuwe aanbod heeft Porsche Exclusive Manufaktur de mogelijkheden op dit gebied aanzienlijk vergroot. In de hoofdvestiging in Stuttgart-Zuffenhausen is een nieuwe kleurenmengbank in gebruik genomen waar lakkunstenaars van Porsche tientallen componenten tot op milligramniveau mengen tot de gewenste lakkleur. Elke samenstelling wordt verdeeld over tweelakbekers voor de carrosserie en de losse onderdelen. De meeste onderdelen die op de auto moeten worden gespoten, bestaan uit aluminium, kunststoffen en koolstof- en glasvezelcomposieten. Deze materiaalmix, de verschillende applicatiemethodes en de droogtemperaturen vereisen lakken met een iets afwijkende samenstelling, afhankelijk van het onderdeel waarvoor het wordt gebruikt.

Porsche breidt niet alleen het kleurenpalet uit, maar herstructureert tevens het aanbod van de lakkleuren. 'Paint To Sample' (kortweg PTS) stond voorheen bekend als 'individueel lakwerk'. In deze categorie vallen kleuren die technisch al zijn goedgekeurd door de lakexperts van Porsche. Voorbeelden zijn iconische lakkleuren zoals maritimblauw, sternrubin en mintgroen. Deze kleurrijke tinten uit de jaren negentig genieten een cultstatus onder Porsche-fans. In het verleden werden ze bijvoorbeeld aangeboden voor de 964 en 968. Als onderdeel van Porsche's aangescherpte individualiseringsstrategie maken de legendarische lakkleuren nu een comeback.

Het PTS-assortiment is zeer divers en afhankelijk van de modelserie en waar de auto wordt gebouwd. Er zijn voor de 911- en 718-serie meer dan honderd extra lakkleuren om uit te kiezen. De Panamera, Macan en Cayenne hebben meer dan vijftig optionele kleuren. Met de Taycan maken nog eens 65 kleurtinten het spectrum compleet. 'Paint To Sample' kan worden besteld als onderdeel van de nieuwe autoconfiguratie in de Porsche Centra. De levering kan circa drie maanden langer duren dan bij standaardkleuren. De prijzen binnen de modelserie variëren afhankelijk van de versie. 'Paint To Sample' kost € 9.299 voor de meeste 911- en 718-modellen en € 10.430 voor de 718 GT en 911 Turbo, TurboS en de GT modellen.

Porsche integreert het aanbod naar verwachting begin 2022 in de Porsche Car Configurator. Online filtermogelijkheden, waarbij bijvoorbeeld op kleurfamilies en achtergrondinformatie over de afzonderlijke kleuren gezocht kan worden, volgen geleidelijk.

Voor specifieke, individuele kleurwensen gaat Porsche Exclusive Manufaktur nog een stap verder: met 'Paint To Sample Plus' is praktisch elke kleurwens te vervullen. Deze optie is beschikbaar voor de versies van de 911, de 718 en de Taycan 'made in Zuffenhausen'. De klant geeft een staal in de kleur van zijn keuze aan de dealer. In principe is alles denkbaar, van een handtas tot de favoriete nagellakkleur. Dit voorbeeld wordt vervolgens naar Porsche AG gestuurd. Voor elke aanvraag is er een aparte haalbaarheidscheck, die afhankelijk van de hoeveelheid werk enkele maanden kan duren.

Experts werken de kleur uit op basis van de beschikbare lakcomponenten. Het recept van de lakkleur wordt vervolgens in meerdere stappen verder ontwikkeld, zodat deze ook onder verschillende lichtbronnen zoals daglicht of kunstlicht overeenkomt. Vervolgens kijken de experts van Porsche Exclusive Manufaktur of het spuiten van de kleur in het productieproces kan worden ingepast. Voordat het eigenlijke voertuig van de klant wordt gespoten, wordt de kleur op een testcarrosserie aangebracht. Als blijkt dat de gewenste tint niet volgens de gebruikelijke kwaliteitsnormen is te realiseren, neemt Porsche de kosten van de haalbaarheidscheck voor zijn rekening. Prijsvoorbeelden voor 'Paint To Sample Plus': € 18.598 voor de meeste 911- en 718-modellen en € 20.860 euro voor de 718 GT- en 911 Turbo-, Turbo S- en de GT-modellen.

