Porsche onthult nieuwe 911 Cabriolet, 718 T en Macan S in Geneve

5 maart 2019 | Porsche lanceert drie nieuwe sportmodellen op de internationale autosalon van Genève: de kersverse 911 Cabriolet, de 300 pk sterke 718 T (als Boxster en Cayman) en de Macan S met nieuwe V6 turbomotor.

Vier maanden geleden introduceerde Porsche in Los Angeles de achtste generatie van de 911 Coupé. Nu is het de beurt aan de Cabriolet. Het S-model heeft een 331 kW / 450 pk leverende 3,0-liter grote zescilinder bi-turbo boxermotor aan boord, accelereert in minder dan 4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van ruim 300 km/u. Hij is uitgerust met een nieuw ontwikkelde achttraps Porsche Doppelkupplung (PDK) en een zogenoemde Wet Mode, waarmee rijden in natte omstandigheden een stuk veiliger wordt.

De kap van de 911 Cabriolet is een stuk lichter geworden en is dankzij een nieuwe hydraulische motor in 12 seconden te openen en te sluiten bij een snelheid tot 50 km/u. Doordat het dak grotendeels van magnesium is gemaakt, gaat hij bij hogere snelheden niet bol staan.

Het tweede nieuwe model dat Porsche op de autosalon van Genève introduceert, is de 718 T. De touringvariant van de Boxster en Cayman combineert een 220 kW / 300 pk sterke 2,0-liter 4-cilinder turbo boxermotor met het Sport Chrono Pakket en een met 20 millimeter verlaagd Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel. Standaard is ook PADM (actieve motorsteunen) en Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel achter. De Porsche 718 T is een puristische rijmachine die zich het meest thuis voelt op bochtige secundaire wegen.

Porsche heeft de Macan uitgebreid opgewaardeerd, vooral op het gebied van design, comfort, connectiviteit en rijeigenschappen. Nieuw zijn onder meer de standaard LED-koplampen, het 10,9 inch touchscreen van het Porsche Communication Management (PCM), de anders gestileerde luchtroosters in het interieur en het optionele GT-sportstuur uit de 911. De nieuw ontwikkelde 3,0-liter V6-motor van de Macan S heeft een turbo die tussen de cilinderrijen is geplaatst, de zogeheten Central Turbo Layout. De krachtbron produceert 260 kW/354 pk en 480 Nm koppel. Hij is gekoppeld aan een zeventraps Porsche Doppelkupplung (PDK) en Porsche Traction Management-vierwielaandrijving (PTM).