Autotest | Het is al decennialang een ritueel. Wanneer kleine jongetjes groot worden en zakelijk succes boeken, belonen ze zichzelf met hun droomauto. Die droomauto is altijd de auto uit hun jeugd: de Porsche 911. Daarom blijft de 911 al decennialang trouw aan hetzelfde concept en dezelfde uitstraling. Houdt ook generatie "922" deze droom in stand?

Zelfs de naam is al jaren hetzelfde. Om toch verschillen aan te duiden heeft iedere Porsche 911 ook een interne naam. Voor de generatie vanaf 2019 is dat "992". En sinds de introductie van deze nieuwe generatie verschijnen ook de verschillende versies. De reden om juist nu met de 911 te rijden is de komst van de altijd populaire "GTS".

De GTS is scherper dan de basisversies, maar niet zo extreem als de 911 Turbo of 911 GT3. Die laatsen zijn nog steeds geschikt voor de openbare weg, maar ontwikkeld voor het circuit. De GTS vormt al generaties lang de ideale balans tussen de sportiviteit van de circuit-auto's en de bruikbaarheid van de alledaagse versies. Zo heeft de GTS niet de motoren van de snelste versies, maar wel de wielophanging, remmen en aankleding van de toppers. De GTS is herkenbaar aan zwarte accenten aan de buitenzijde. Het dashboard en de stoelen zijn bekleed met "race-tex", wat qua gevoel en uitstraling het meeste lijkt op suede.

Targa

De testauto is een zogenaamde "Targa" en ook dat is een goede traditie bij de 911. De Targa houdt het midden tussen een coupé en een cabriolet omdat het dak weliswaar verwijderd kan worden, maar de rolbeugel en achterruit blijven staan. Met geopend dak geeft de Targa niet hetzelfde gevoel van vrijheid als een cabriolet, maar het zorgt wel voor een beter gevoel met de auto en daarmee voor een intensere belevenis. Met de windbreker (bovenop de voorruit) in de hoogste stand kan comfortabel tot zo'n 80 km/u met geopend dak worden gereden. Met gesloten dak is het comfort gelijk aan dat van de 911 coupé.

Al even oud als de 911 zelf is dé favoriete smoes om de auto als gezinsauto te verkopen: de achterbank. Ook de 992 is voorzien van een achterbank, maar de beenruimte achterin is nihil en daarom is deze ruimte eigenlijk alleen geschikt voor bagage. Omdat de motor achterin ligt, is onder de voorklep de belangrijkste bagageruimte te vinden en die is voldoende voor een trolly of een forse weekendtas.

Uitrusting

Waar de 992 echt verschilt van de voorgaande generaties, is in de uitrusting. Voortaan wordt het dashboard gedomineerd door meerdere beeldschermen die samen één geheel vormen. De layout van de getoonde informatie is echter zo gekozen dat het nostalgische gevoel behouden blijft; indien gewenst worden op de digitale beeldschermen analoge klokken getoond. Maar wie dat wenst kan ook uitgebreide informatie van het motormanagement of kaartmateriaal van het navigatiesysteem opvragen.

Uiteraard gaat de nieuwe 911 met de tijd mee en zijn alle moderne luxe en veiligheidsvoorzieningen leverbaar. Daarbij valt op dat deze systemen net even beter werken dan bij doorsnee merken. Zo weten de bestuurdersassistenten beter raad met uitzonderlijke situaties en komen systemen die met de bestuurder "meedenken" met net even betere suggesties dan gemiddeld.

Omdat de 911 wordt gekocht als droomauto, bestaat de uitrusting uit veel meer dan alleen functionele zaken. Zo kan worden getoond hoe de aandrijfkracht over de voor- en achterwielen wordt verdeeld, hoeveel vermogen wordt afgegeven en is een G-kracht meter beschikbaar. Ook aanwezig zijn een rondetijdenmeter, een knop om de turbodruk kortstondig op te voeren, een knop om het uitlaatgeluid aan te passen en een spectaculair (maar verre van muzikaal of realistisch) klinkend audiosysteem van Bose.

„Juist omdat de 911 in de basis altijd dezelfde auto is gebleven, heeft Porsche dit concept de afgelopen decennia steeds verder weten te verfijnen“

Prestaties

De 911 GTS wordt aangedreven door een 3.0 liter zescilinder die goed is voor 480 pk / 570 Nm. Dat is 30 pk meer dan de vorige GTS en de huidige Carrera S. Daarmee sprint de testauto in 4.3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Echter, inmiddels doen elektrische auto's die een fractie van de prijs van de 911 kosten dat beduidend sneller.

De meerwaarde van de 911 zit daarom niet langer in de absolute prestaties, maar in de manier waarop de prestaties worden neergezet. Elektrische auto's leveren hun maximale vermogen ongeacht het toerental en zijn daarom altijd gretig en venijnig snel. De 911 daarentegen is als een spectaculaire show die opbouwt naar een apotheose. Gaandeweg verandert het uitlaatgeluid van diep en machtig naar een ronduit intimiderend racewagengeluid, terwijl het vermogen steeds verder toeneemt. En het is juist boven de 100 km/u waar de paardenkrachten van de 911 echt tellen! De pret houdt op als het asfalt eindigt, als de 307 km/u is bereikt of als het einde van de moed van de bestuurder is bereikt.

Juist omdat elektrische auto's zo verwennen met direct paraat vermogen, heeft Porsche ervoor gezorgd dat het vermogen van de turboemotor veel eerder beschikbaar is dan voorheen. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden, houdt de automaat het toerental rond de 1.500 tpm. Ook bij dit relatief lage toerental is de nieuwe 911 direct bij de les en vrijwel even gretig als een elektrische auto!

Weggedrag

Waar de 911 echt zijn bestaansrecht bewijs is in de bocht. Terwijl de auto op het rechte stuk imponeert met het sprintvermogen, schittert de 911 in de bocht. Hier blijkt het verschil tussen zomaar een snelle auto en een volbloed sportwagen. De reactie op het stuurwiel is direct, waarna de banden zich vastbijten in het asfalt en de bestuurder perfect voelt waartoe de auto in staat is.

Juist omdat de 911 in de basis altijd dezelfde auto is gebleven, heeft Porsche dit concept de afgelopen decennia steeds verder weten te verfijnen. Ooit vormde de motor achterin een probleem, maar inmiddels is de 911 welhaast perfect in balans. Een nieuwe generatie van een doorsnee auto weet comfort en dynamiek beter te combineren dan de vorige. Bij de Porsche 911 ligt dat net even anders: de 992 weet zowel beginnende bestuurders als coureurs steeds beter te bedienen. Ook wie geen sportwagen gewend is, kan met de 922 straffeloos hard rijden. Wie wel over de nodige talenten beschikt, kan het potentieel van de 922 optimaal benutten.

Conclusie

Is de Porsche 911 generatie 992 nog steeds de droomauto die het al decennia lang is? Ja, zeker. De vormgeving is nog altijd een evolutie, waardoor de begeerlijke vorm van het origineel nog altijd is behouden. Tegelijkertijd gaan de ergonomie en uitrusting met de tijd mee.

Als het op de prestaties aankomt, moet zelfs de meest verstokte liefhebber zich inmiddels neerleggen bij het feit dat elektrische auto's, die een fractie van de prijs van de 911 kosten, inmiddels sneller zijn. Het grote verschil zit in de presentatie en de sensatie. De 911 bouwt op naar een piek en doet dat onder begeleiding van een explosief geluid, waardoor het gevoel van snelheid beduidend groter is. Daarbij zorgen de lage bouw, het lage gewicht en het geavanceerde onderstel voor een weggedrag dat alleen een volbloed sportwagen biedt. Daarom is ook de Porsche 992 de auto waar al zoveel jongetjes en financieel geslaagde mannen van dromen.

plus Subliem weggedrag

Ook dagelijks bruikbaar

Snel, opwindend en spectaculair min Relatief kostbaar vanwege hoge CO2-belasting

BMW i8

"De toekomst volgens BMW"

Lexus LC

"Uit de hand gelopen experiment"

Mercedes GT

"Kwajongensdroom"

Polestar 1

"Het visitekaartje"