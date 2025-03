Dit is de tweede generatie van de GranTurismo. Zoals de naam suggereert is dit geen pure sportwagen, maar wel een snelle auto voor het afleggen van zeer lange afstanden. Dat karakter blijft behouden en alleen de afmetingen zijn iets toegenomen. Ongeacht de gekozen motor heeft de GranTurismo een klassieke vorm met een lange motorkap en een korte cabine. De motorkap kan overigens niet open, want volgens Maserati heeft de eigenaar daar "niets te zoeken".

Bij de hier gereden "Folgore" (Italiaans voor "bliksem) zijn alle logo's uitgevoerd in koper. De grille is gesloten, want een elektrische auto heeft minder koeling nodig. De luchthappers in de zijschermen zijn gebleven, maar die zijn nu puur decoratief en daarom zelfs voorzien van verlichting.

Ook puur decoratief is de achterbank. Er kan weliswaar iemand zitten als het echt moet, maar in de praktijk worden de achterste twee stoelen vooral gebruikt als extra bagageruimte. De ruimte voorin is goed. Echter, de hoofdsteunen zijn te laag voor lange bestuurders. Bovendien bleken de voorstoelen oncomfortabel op de lange afstand en dat is bezwaarlijk bij een auto die zelfs met de naam hint naar lange reizen.

Uitrusting

Maserati gaat mee in de trend om knoppen te vervangen door beeldschermen. Dat doet het merk echter op een eigen manier. Centraal op het dashboard zijn namelijk twee losse schermen te vinden. Het onderste wordt gebruikt voor de bediening van het klimaatcontrolesysteem, het bovenste voor het infotainment-systeem. Zelfs het traditionele ronde klokje bovenop het dashboard is vervangen door een beeldscherm. Steeds is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die beeldschermen bieden. Zo kan het ronde klokje de tijd weergeven, maar desgevraagd ook de batterij-status en resterende actieradius. Naast al deze beeldschermen voorziet Maserati ook in een keurig verzorgd head-up display, dat essentiële informatie voor de bestuurder in zijn/haar blikveld toont.

Het audiosysteem van Sonus Faber verdient een speciale vermelding. De geluidskwaliteit ervan is niet alleen goed voor in een auto, het kan zelfs wedijveren met een hoogwaardig hifi-systeem thuis! De klank is zo helder, dat menigeen elementen in muziek kan ontdekken die eerder niet opvielen. Tevens is de klank zeer evenwichtig, zodat het ook op hoog volume strak blijft klinken. Het gevolg is wel: slecht opgenomen (of gecodeerde) muziek klinkt ook slecht. Alleen goed opgenomen (en gecodeerde) muziek zal de oren strelen. Ondanks deze lofzang kan het nog beter, want in de GranTurismo blijft het geluid linksonder "plakken". De grotere Maserati Grecale kent dit probleem dankzij de ruimere cabine niet.

„Na een enerverende proefrit kan alleen maar worden gesteld dat Maserati alle nadelen van elektrisch rijden in voordelen heeft omgebogen“

Maserati moet ook mee met de tijd als het gaat om veiligheid. Echter, de Italiaanse fabrikant heeft een vrije interpretatie van de regels die de Europese Unie oplegt. Alleen wanneer de bestuurder langdurig en stelselmatig te hard rijdt, klinkt een waarschuwing. Die is dan meteen zo luid en indringend, dat het voelt als een tik op de vingers. Toch is dit een stuk beter dan de zenuwachtige "assistenten" van andere merken die na 1 seconde 1 km/u te hard rijden al beginnen te piepen. Op één punt betuttelt Maserati juist wel: de auto rijdt alleen indien de bestuurder de veiligheidsgordel om heeft.

Elektrische auto

Voorheen liet Maserati de achtcilinder-motoren van de GranTurismo bouwen door Ferrari. De nieuwe generatie is voorzien van een zescilinder en die wordt in eigen huis gebouwd. Echter, het vermogen en de prestaties ervan zijn minder dan van de elektrische versie. Bovendien is elektrisch rijden geheel nieuw voor Maserati, dus de "Folgore" (met klemtoon op de "e") is getest. Om de auto laag en gestroomlijnd te houden, zijn de accu's in een T-vorm (onder de middentunnel en de achterbank) in de vloer gebouwd.

Desondanks heeft Maserati kans gezien om 92 kWh aan accu-capaciteit in het ranke koetswerk te bouwen. In theorie heeft de GranTurismo daarmee een actieradius van 450 km. Echter, het vraagt bijna bovenmenselijke zelfbeheersing om dat te realiseren. De GranTurismo is namelijk uitdagend snel. Dat begint al bij de start. Na een druk op de startknop klinkt een opzwepend kunstmatig motorgeluid (kan niet uit) dat onwillekeurig voor spanning zorgt. De reactie op het stroompedaal is zeer direct en de reactie is op zijn zachtst gezegd daadkrachtig. Het is echter slechts een hint van wat komen gaat. Druk het stroompedaal iets dieper in en de GranTurismo accelereert zo snel, dat de maximumsnelheid al is overschreden voordat de bestuurder tijd heeft om een blik op de snelheidsmeter te werpen.

Het echte geweld komt los na het inschakelen van de sportstand. Bovenop de daadkracht komt dan een ontzagwekkende hoeveelheid agressie. Dat is te danken aan drie elektromotoren (twee op de achterwielen, een op de voorwielen) die samen goed zijn voor 761 pk / 1.350 Nm. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u kost 2.7 seconden en daarbij komt zoveel geweld los, dat alle vier de wielen eerst hopeloos spinnen (testauto stond op winterbanden) voordat de GranTurismo er genadeloos snel vandoor schiet. De lage zit en het kunstmatige motorgeluid zorgen voor een extra gevoel van snelheid, waardoor het niet alleen hard gaat, maar nog sneller voelt. Mocht dat allemaal niet genoeg zijn, is ook een heuse drag-strip-modus beschikbaar.

Toch is de sprint naar 100 km/u slechts een aanloopje, net als bij andere auto's in dit segment. De elektromotoren blijven hun overweldigende kracht leveren tot duizelingwekkende snelheden. Officieel bedraagt de topsnelheid 325 km/u, maar omdat de testrit op de openbare weg plaatsvond is dat niet geprobeerd. Een leuk weetje: de elektromotoren kunnen nog veel meer vermogen leveren. De batterij vormt de beperkende factor en kan ze niet van meer stroom voorzien. Als een tweede batterij geplaatst zou worden, kan de GranTurismo volgens Maserati dubbel zoveel vermogen leveren!

Het zal niet als een verrassing komen dat deze prestaties de nodige energie kosten. Reken bij sportief rijden op een verbruik van zo'n 35 kWh per 100 km. In de standaard modus laat de GranTurismo zich ontspannen rijden, maar ook dan is het verbruik relatief hoog. Het uiteindelijke testverbruik kwam uit op een forse 19.8 kWh per 100 km (ondanks een eco-score van 98). Het daadwerkelijke bereik kwam uit op 343 km en dat is significant minder dan beloofd. Gelukkig kan opladen in theorie zeer snel: met maximaal 270 kW.

Weggedrag

Het nieuwe platform van de GranTurismo biedt behalve elektrische aandrijving en vierwielaandrijving nog een primeur: luchtvering. Hiermee is in theorie een groter verschil tussen de sportieve en comfortabele modus mogelijk. In de praktijk is dat verschil echter gering. Vanwege de korte veerwegen en het beoogde sportieve karakter is het onderstel stug of hard. De belangrijkste bijdrage van de luchtvering is in de praktijk daarom dat het karakter heel precies is fijn te regelen.

In de comfortabele stand is de GranTurismo geschikt als dagelijks vervoermiddel, echter met de nodige luxeproblemen die horen bij exclusieve sportwagens. Zo is de bodemvrijheid beperkt en de draaicirkel onhandig groot. Dat laatste is vreemd, want omdat een elektromotor veel minder ruimte vraagt dan een benzinemotor zou er ruimte onder de motorkap moeten zijn om de voorwielen verder in te sturen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de GranTurismo zijwindgevoelig zijn en zoekerig reageren op spoorvorming.

Wanneer sportiever wordt gestuurd is merkbaar dat de Folgore zeer zwaar is (2.3 ton) en heel veel gewicht in een andere richting moet worden gedwongen. Echter, het zwaartepunt ligt laag, de banden hebben veel grip en dankzij de twee elektromotoren heeft de GranTurismo een laatste truc achter de hand. In de bocht levert de buitenste motor meer vermogen dan de binnenste, waardoor "wringen" in de bocht wordt voorkomen en de auto beter in balans blijft. Het voorkomt ook dat de auto gaat slingeren bij accelereren. Zelfs bij vol gas blijft de GranTurismo daarom perfect de ingezette lijn volgen.

Conclusie

Om de toekomst veilig te stellen gaat ook Maserati elektrische auto's bouwen. Voor een sportwagenfabrikant lijkt dat een probleem. Sportwagens moeten licht en dynamisch zijn, waarbij de bestuurder optimaal gevoel wil hebben met het mechaniek. Elektrische auto's zijn echter zwaar en vrijwel alle mechanische delen worden vervangen door elektronica. Na een enerverende proefrit kan alleen maar worden gesteld dat Maserati alle nadelen van elektrisch rijden in voordelen heeft omgebogen.

Een nieuw platform maakt het mogelijk om de GranTurismo aan te bieden met benzine- of elektromotor. Echter, de elektrische versie is milieuvriendelijker, voordeliger en vooral sneller. Het motorvermogen is niet alleen overweldigend, het is ook veel sneller paraat dan bij een auto met verbrandingsmotor. Dankzij een goed gekozen kunstmatig motorgeluid biedt de GranTurismo Folgore ook de sensatie die verstokte "petrol heads" zoeken. In het weggedrag is merkbaar dat de elektrische GranTurismo zwaar is, maar dankzij de combinatie van het onderstel (luchtvering), de bandenkeuze en elektronica is de auto uiterst capabel. Uiteindelijk is de elektrisch aangedreven GranTurismo comfortabeler op de lange afstand en sneller in de sportstand en dat maakt de Folgore tot de betere GranTurismo.