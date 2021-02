Porsche 911 GT3

Porsche presenteert nieuwe 911 GT3

16 februari 2021 | Porsche presenteert de nieuwe 911 GT3, een portwagen die in nauwe samenwerking met Porsche Motorsport werd ontwikkeld. In de nieuwe GT3 wordt meer racetechnologie dan ooit toegepast. De 375 kW/510 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxermotor in de nieuwe 911 GT3 is gebaseerd op de motor van de 911 GT3 R. Deze hoogtoerige, akoestisch imposante krachtbron wordt vrijwel zonder aanpassingen toegepast in de nieuwe 911 GT3 Cup. Met een topsnelheid van 320 km/u (PDK: 318 km/u) is de nieuwe 911 GT3 sneller dan de vorige GT3 RS. De auto accelereert in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u. Voor de meest pure rijbeleving biedt Porsche de nieuwe GT3 aan met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

