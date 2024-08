Porsche introduceert 911 Turbo 50 Years

De Porsche 911 Turbo 50 Years is gebaseerd op de huidige generatie van de 911 Turbo S. Porsche limiteert de productie van het jubileummodel tot 1.974 exemplaren, een verwijzing naar het jaar waarin de eerste 911 Turbo, intern aangeduid met de modelnaam 930, debuteerde op de Autosalon van Parijs. De 930 verlegde in 1974 de grenzen van wat mogelijk was. Porsche paste de toonaangevende turbotechniek van de 917/10 en 917/30 raceauto's toe in een productiemodel en combineerde dit met een uniek ontwerp en ongekende bruikbaarheid voor dagelijkse inzet. Met de 911 Turbo 50 Years eert en herinterpreteert Porsche dit erfgoed.

De standaard accenten op de flanken van de jubileumversie zijn een knipoog naar de historische bestickering van de Porsche 911 RSR Turbo, de voorloper van de 911 Turbo die Porsche in 1973 op de IAA in Frankfurt toonde. Turbonite, de metallic-grijze tint die speciaal is ontwikkeld om de Turbo modellen herkenbaarder te maken, wordt bij deze gelimiteerde uitvoering voor het eerst op een 911 gebruikt. De kleur komt onder meer terug op inlegstukken in de motorafdekking, de tankdop en in het Porsche embleem. Turbonite is ook terug te vinden als contrasterende kleur in het Turbo 50 modellogo. Een andere historische verwijzing is het gebruik van Anthracite Grey. De 911 Turbo 50 Years wordt standaard geleverd met de 911 Turbo S Exclusive Design wielen uitgevoerd in Turbonite.

Interieur in de geest van de jaren '70

Ook het interieur van de 911 Turbo 50 Years staat bol van de Turbo historie. Als een exclusief eerbetoon aan de vroege Porsche 930 siert de iconische tartan stof de middenpanelen van de stoelen en de deurpanelen. Aanvullende contrasten in Turbonite onderscheiden de auto van de reguliere 911 Turbo S modellen. De Turbonite accenten omvatten de veiligheidsgordels, bedieningselementen, stiknaden, sierstroken met decoratieve inlegstukken in zwart leer en het Porsche embleem op het GT-sportstuur. Daarnaast prijkt een verlicht Turbo 50 logo op de in zwart geborsteld aluminium uitgevoerde instaplijsten. Logo's zijn in de hoofdsteunen van de adaptieve sportstoelen Plus geborduurd. Boven het dashboardkastje bevindt zich een jubileumplaquette in aluminium, met zowel het Turbo 50 logo als het unieke productienummer van de jubileumversie. De A-stijlen, zonnekleppen en hemel zijn bekleed met Race-Tex. Een analoge klok op het dashboard, ontworpen door Porsche Design, is voorzien van een speciaal ontwerp ter ere van het 50-jarig jubileum van de Turbo.

Heritage Design Pakket

Het optioneel verkrijgbare 50 Years of Turbo Heritage Design pakket vult het jubileummodel aan met talrijke exclusieve ontwerp- en uitrustingskenmerken die verwijzen naar de 911 Turbo modellen uit de jaren '70. De basiskleur van het Heritage Design Pakket is Aventuringroen Metallic. Als alternatief zijn ook de standaard 911 kleuren en lakken uit het Paint to Sample programma beschikbaar. Een onderdeel van het Heritage Design Pakket is een decoratie in wit (satijnafwerking) bestaande uit drie elementen: een startnummer van 0-99 op de portieren, het 50 jaar Turbo logo en een Porsche logo. Porsche rijders die een minimalistische uitstraling prefereren, kunnen afzien van enkele of alle grafische elementen. Het historische Porsche embleem uit 1964 wordt gebruikt op de voorklep en op de naafkappen van de Sport Classic velgen die in Briljantzilver en wit (satijnafwerking) zijn gespoten. De Turbo 50 en Porsche logo's op de achterkant zijn uitgevoerd in goudkleur. In het interieur ronden aanvullend leer en extra elementen in tartan stof deze versie van het jubileummodel af. De wijzerplaten in het instrumentencluster en de Sport Chrono Stopwatch in het Heritage Design Pakket zijn afgewerkt in klassiek groen, een verwijzing naar de oorspronkelijke Porsche 911.

Technisch gezien is de Porsche 911 Turbo 50 Years gebaseerd op de 911 Turbo S. De 3,7-liter boxermotor met VTG bi-turbolader levert 478 kW (650 pk) en 800 Nm koppel. Met een leeggewicht van 1.640 kilo resulteert dit in een vermogen-gewichtsverhouding van 2,52 kg/pk. De 911 Turbo 50 heeft 2,7 seconden nodig voor de sprint van 0 naar 100 km/u en bereikt 200 km/u in 8,9 seconden. De kracht wordt overgebracht op de wielen via de 8-versnellingsbak met dubbele koppeling (PDK) en de Porsche Traction Management (PTM) actieve vierwielaandrijving met Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Een sportuitlaatsysteem met zwarte uitlaatpijpen is standaard. Ook het 10 millimeter lagere Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel en het liftsysteem op de vooras zijn standaard, net als de LED-matrix koplampen, inclusief het Porsche Dynamic Light System Plus. De remklauwen van het standaard PCCB keramische remsysteem zijn zwart gespoten.

Exclusieve chronograaf

Exclusief voor eigenaren van de 911 Turbo 50 Years brengt Porsche Design Timepieces een speciaal horloge uit als eerbetoon aan het jubileummodel. Net als de auto is het horloge beperkt tot 1.974 exemplaren en combineert het klassieke ontwerpaccenten met moderne technologie. De zwarte wijzerplaat met elementen in Turbonite lijkt sprekend op het uurwerk op het dashboard. De transparante kast biedt zicht op de opwindrotor in dezelfde stijl als de velgen van de 911 Turbo 50. Het beperkte oplagenummer dat is gegraveerd op de titanium behuizing is gelijk aan het unieke productienummer van de Porsche 911 Turbo 50 Years. De chronograaf is ook verkrijgbaar in een speciale versie in combinatie met het Heritage Design Pakket.

De gelimiteerde 911 Turbo 50 Years is vanaf heden te bestellen, leveringen starten in de herfst van 2024. De uitvoering is nu te zien tijdens de tentoonstelling 'Beyond Performance - 50 Years of Porsche Turbo' in het Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen.