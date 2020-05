Porsche introduceert nieuwe 911 Targa

18 mei 2020 | Deze zomer completeert Porsche de carrosserievarianten van de 992-reeks. Na de Coupé en de Cabriolet debuteert nu de derde variant van de huidige 911-generatie: de vierwielaangedreven 911 Targa 4 en 911 Targa 4S. Hét onderscheidende element van de Targa blijft zijn volledig automatische daksysteem. Net als het oorspronkelijke Targa-model uit 1965 beschikt de nieuwe variant over de kenmerkende, brede rolbeugel, een te openen daksectie boven de voorstoelen en een rondom doorlopende achterruit. Het dak kan in 19 seconden worden geopend of gesloten.

De nieuwe 911 Targa wordt aangedreven door een 3,0-liter zescilinder boxermotor met dubbele turbo's. In de 911 Targa 4 levert hij 283 kW / 385 pk bij 6.500 tpm, dat is 11 kW / 15 pk meer dan de vorige generatie. Het maximumkoppel bedraagt 450 Nm tussen 1.950 en 5.000 omwentelingen per minuut. In combinatie met het optionele Sport Chrono Pakket sprint de 911 Targa 4 in 4,2 seconden van 0 naar 100 km/u, een tiende sneller dan voorheen. Zijn top is vastgesteld op 289 km/u (+2 km/u). Dankzij onder meer grotere turbo's is de zescilinder boxer in de 911 Targa 4S goed voor 331 kW / 450 pk, een toename van 22 kW / 30 pk. Zijn maximale trekkracht van 530 Newtonmeter (+30 Nm) is beschikbaar tussen 2.300-5.000 tpm. Met het optionele Sport Chrono Pakket bereikt de Targa 4S de 100 km/u vanuit stilstand in 3,6 seconden, waarmee hij vier tienden sneller is dan zijn voorganger. De topsnelheid van de 911 Targa 4S bedraagt 304 km/u (+3 km/u).

Beide Targa-versies worden standaard voorzien van een 8-traps PDK-automaat met dubbele koppeling en Porsche Traction Management (PTM) vierwielaandrijving. Desgewenst kan de 911 Targa 4S ook worden geleverd met de nieuw ontwikkelde, handgeschakelde 7-versnellingsbak die standaard met het Sport Chrono Pakket komt. Voor het eerst is de 911 Targa ook leverbaar met Porsche InnoDrive inclusief adaptieve cruise control. Dankzij de verbeterde Smartlift-functie is de bodemspeling nu op basis van locatiebepaling programmeerbaar, waarmee het dagelijkse gebruiksgemak woirdt vergroot.

De verbeterde prestaties van de nieuwe Targa-modellen zijn ook te danken aan een doorontwikkelde aandrijving op de vooras. De koppeling en het differentieel zijn vloeistofgekoeld en hebben extra sterke koppelingsplaten gekregen die grotere krachten aankunnen. Extra koppel voor de bediening ervan verbetert de verstellingsnauwkeurigheid en de werking van de aandrijving op de vooras. Als gevolg van die aanpassingen belooft de voorasconstructie van het PTM (Porsche Traction Management) meer grip onder uiteenlopende condities.

De elektronisch aangestuurde variabele dempers van het PASM (Porsche Active Suspension Management) zijn onderdeel van de standaarduitrusting van de nieuwe 911 Targa modellen. Het systeem past de dempingkarakteristiek op het gebied van comfort en handling automatisch aan elke rijsituatie aan en heeft twee handmatig aanpasbare instellingen: Normal en Sport. Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), inclusief een elektronisch sperdifferentieel achter met volledig variabele koppelverdeling, is standaard voorbehouden aan de Targa 4S en als optie voor de Targa 4 te bestellen. Net als de overige 911-modellen van deze achtste generatie zijn ook de nieuwe Targa modellen standaard uitgerust met de Porsche WET-modus.

De 911 Targa 4 staat vóór op 235/40 ZR-banden in combinatie met 19 inch lichtmetalen velgen; achter zijn 20 inch velgen met 295/35 ZR-banden gemonteerd. De 4S wordt standaard voorzien van 20 inch velgen vóór met 245/35 ZR-rubber en 21 inch-versies met 305/30 ZR-banden achter. Voor de vertraging van de Targa 4 zorgen remschijven rondom met een doorsnee van 330 millimeter met zwarte, vaste monobloc remklauwen met vier zuigers. De rode remklauwen op de Targa 4S hebben zes zuigers vóór en vier achter, terwijl de remschijven rondom 350 mm in doorsnee meten. Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) is als optie beschikbaar.

Het exterieur van de 911 Targa wordt gekenmerkt door de designelementen van de 992-modelgeneratie. Ten opzichte van zijn voorgangers zijn de wielkasten vóór nadrukkelijker aangezet en tussen de LED-koplampen loopt de voorklep iets terug, als verwijzing naar het design van de eerste 911-generaties. De achterzijde wordt gedomineerd door de bredere, variabel uitschuifbare achterspoiler en de geïntegreerde lichtstrip. Met uitzondering van de voor- en achterzijde is de volledige carrosserie opgetrokken uit aluminium.

De nieuwe 911 Targa modellen staan vanaf augustus 2020 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen beginnen bij € 168.200 voor de 911 Targa 4 met PDK. De 911 Targa 4S met handbak kost minimaal € 182.700 en de 911 Targa 4S met PDK heeft een consumentenadviesprijs van € 186.000.

