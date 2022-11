Porsche introduceert 911 Dakar

Wat onmiddellijk opvalt aan de Porsche 911 Dakar, is zijn bodemvrijheid. Die is bij de Dakar 50 millimeter groter dan bij een 911 Carrera met sportonderstel. Bovendien kan het standaard liftsysteem de voor- en achterkant met nog eens 30 millimeter verhogen. De bodemspeling en hellingshoek komen daarmee op het niveau van conventionele SUV's. Het liftsysteem wordt niet alleen gebruikt om langzaam over obstakels te kunnen rijden, maar is ook een integraal onderdeel van het nieuw afgestelde chassis. Voor ambitieuze offroaders is de instelling 'high level' beschikbaar tot een snelheid van 170 km/u. Bij overschrijding van deze snelheid zakt de auto automatisch terug naar het normale niveau.

De speciaal ontwikkelde Pirelli Scorpion All Terrain Plus-banden in de maat 245/45 ZR 19 vóór en 295/40 ZR 20 achter passen bij het offroad-uiterlijk. Het grove profiel heeft een diepte van negen millimeter; de versterkte wangen en het loopvlak bestaan ​​uit twee koordlagen. Dit betekent dat debanden van de Porsche 911 Dakar ook geschikt zijn voor offroad-omstandigheden. De nieuwe Dakar is daarnaast optioneel verkrijgbaar met Pirelli P Zero zomer- en winterbanden die eveneens twee koordlagen hebben. De terreinbanden die ook op de weg sportwagendynamiek bieden zijn standaard.

Op alle terreinen

De 3,0-liter biturbo zescilinder boxermotor met 480 pk (353 kW) en een maximumkoppel van 570 Newtonmeter levert superieure rijprestaties met een volle, kenmerkende boxersound. Vanuit stilstand accelereert de nieuwe sportwagen in 3,4 seconden naar 100 km/u; de topsnelheid is vanwege de All Terrain-banden begrensd op 240 km/u. De boxermotor van de 911 Dakar is standaard gekoppeld aan een 8-traps PDK en Porsche vierwielaandrijving. Daarnaast behoren achterasbesturing, motorsteunen van de 911 GT3 en actieve rolstabilisatie (PDCC) tot de standaarduitrusting.

Er zijn twee nieuwe rijmodi te selecteren met de draaiknop op het stuur die zorgen voor maximale offroad-prestaties. De Rallye-modus is bedoeld voor een losse, oneffen ondergrond waarbij de vierwielaandrijving is gefocust op de achterwielen. In de offroad-modus wordt de hoge bodemvrijheid automatisch geactiveerd. Deze modus is ontworpen voor maximale tractie op moeilijk terrein en op zand. Beide rijstanden zijn voorzien van de nieuwe Rallye Launch Control, die zowel acceleratie op losse ondergrond als een wielslip van zo'n 20 procent mogelijk maakt.

Optioneel met imperiaal of daktent

Andere onderscheidende kenmerken van de 911 Dakar zijn de nieuw ontwikkelde, vaste lichtgewicht achterspoiler van met koolstofvezel versterkte kunststof en de CFRP-voorklep van de 911 GT3 met de opvallende ventilatieopeningen. Ook heeft de Dakar standaard offroad-details zoals rode aluminium trekogen voor en achter, verbrede wielkasten en dorpels en RVS beschermingsplaten aan de voor- en achterkant en voor de dorpels. De luchtinlaten van de voorbumper worden met roestvrijstalen roosters beschermd tegen rondvliegende stenen.

Het dak van de Porsche 911 Dakar heeft een zichtbare 12 volt stroomaansluiting voor de schijnwerpers van de optionele imperiaal. Met een laadvermogen van 42 kilo kan dit roof rack gemakkelijk typische rally-accessoires dragen, zoals jerrycans voor benzine en water, opvouwbare schoppen en rijplaten. Porsche levert voor de 911 Dakar ook een daktent.

In het interieur onderstreept de 911 Dakar zijn sportieve ambities met standaard kuipstoelen en het weglaten van de achterzittingen. Lichter glas en een lichtgewicht accu zorgen voor een verdere beperking van het gewicht, zodat de Porsche 911 Dakar maar tien kilo zwaarder is dan een 911 Carrera 4 GTS met PDK. Een duidelijk onderscheidend kenmerk in het Dakar-interieur is de standaard Racetex-uitrusting met decoratieve stiksels in de kleur Shadegroen. Exclusief voor de 911 Dakar is deze kleur ook als metallic exterieurlak verkrijgbaar.

Rally Design pakket

Het optionele Rallye Design pakket van de nieuwe 911 Dakar is gebaseerd op de tweekleurige lakafwerking in wit/gentiaanblauw metallic van de winnende auto van de Dakar Rally 1984. Porsche gebruikt bij de Dakar voor het eerst de combinatie van een tweekleurige lak en decoratieve folie in serieproductie. Op de flanken van de Dakar kan de klant een individueel startnummer kiezen, uiteenlopend van '1' tot '999'. Naast de decoratieve striping in rood en goud draagt ​​de 911 Dakar met Rally Design pakket ook het opschrift 'Roughroads' op de portieren. Deze naam is een geregistreerd handelsmerk en verwijst naar de geschiktheid van de Dakar voor offroad-gebruik. Als optie is het Rallye Sport pakket met rolbeugel, zespuntsgordels en een brandblusser leverbaar.

Nederlandse kopers van de 911 Dakar krijgen standaard de Porsche Design Chronograph 1 - 911 Dakar of de Chronograph 1 - 911 Dakar Rallye Design Edition die bij de auto past. Voor het eerst is de behuizing van het horloge gemaakt van bijzonder krasbestendig en lichtgewicht titaniumcarbide.

De nieuwe 911 Dakar is per direct te bestellen en staat vanaf maart 2023 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs wordt binnenkort bekendgemaakt.