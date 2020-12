Porsche 911 Ben Pon jr. nu te bestellen

18 december 2020 | De gelimiteerde 911 Carrera 4S 'Ben Pon jr.' komt eraan. Van het exclusieve model dat Pon Porsche Import samen met Porsche Exclusive Manufaktur heeft ontwikkeld ter nagedachtenis aan Ben Pon junior en ter ere van 70 jaar importeurschap worden twintig exemplaren gebouwd. De bijzondere 911 Coupé wordt niet alleen geleverd in een speciale kleurstelling van in- en exterieur, maar onderscheidt zich ook door zijn uitrusting.

De speciale 911 werd vorig jaar door Pon Porsche Import in samenwerking met Porsche Exclusive Manufaktur ontwikkeld. In eerste instantie gebeurde dat om de zeventigste verjaardag van de Nederlandse Porsche-importeur te vieren; het studiemodel van de auto werd op 30 september 2019 onthuld in het bijzijn van Dr. Wolfgang Porsche en Detlev von Platen, verantwoordelijk voor sales en marketing binnen de Raad van Bestuur van Porsche AG. De feestelijke onthulling werd overschaduwd door het overlijden van Ben Pon junior op dezelfde dag. Al die avond werd in overleg met Porsche AG besloten de auto naar de bekendste Nederlandse Porsche-ambassadeur te vernoemen.

De 911 Carrera 4S 'Ben Pon jr.' heeft de unieke paint-to-sample kleur Fischsilbergrau. Dit is dezelfde lakkleur als die van de Porsche 356 Knickscheibe die Pon Porsche Import in 1949 als allereerste auto op Nederlands kenteken zette. De hommage aan de zakenman annex autocoureur / olympisch kleiduifschutter onderscheidt zich daarnaast door de SportDesign voorbumper, SportDesign sideskirts en aluminium sierlijsten rond de zijruiten. Daarnaast wordt de auto standaard onder andere geleverd met 20/21 inch Carrera Exclusive Design velgen en een Licht Design Pakket. Technisch is de 'Ben Pon jr.' gebaseerd op de 992 Carrera 4S Coupé met de bekende 3,0-liter zescilinder bi-turbo boxermotor met 450 pk en 530 Nm, naar keuze met 8-traps PDK of met een handbak met 7 verzetten. Een Sport Chrono Pakket inclusief rijmodusschakelaar en een sportuitlaatsysteem met zilverkleurige sporteindpijpen zijn eveneens standaard.

Het interieur van de 911 Carrera 4S 'Ben Pon jr.' is voorzien van de handtekening van de entrepreneur op het dashboard en verlichte 'Ben Pon jr.'-dorpellijsten van donker aluminium. Een '70 Pon Porsche Import'-logo is terug te vinden op het sleuteletui, op de armsteun van de middenconsole en op de hoofdsteunen. Aan de binnenkant kenmerkt het model zich verder door een exclusief lederen interieur in Grafietblauw en stiksels in GT-zilver. De achterzijde van de verwarmbare Adaptieve sportstoelen Plus is bekleed met blauw leer - nog een uniek detail van deze auto. De speciale vloermatten zijn met hetzelfde leer afgebiesd. De 'Ben Pon jr.' heeft daarnaast diverse bijzondere accenten, zoals de hemelbekleding en zonnekleppen in Race-Tex, een microvezelmateriaal dat gedeeltelijk is gemaakt van gerecyclede polyestervezels. Het standaard GT-sportstuurwiel heeft stuurverwarming.

De aankleding van de 911 Carrera 4S 'Ben Pon jr.' kan door de twintig toekomstige eigenaren worden uitgebreid. Zo zijn de auto's optioneel te voorzien van onder meer Led-matrix koplampen inclusief PDLS Plus, ParkeerAssistent inclusief Surround View, een PASM sportonderstel (-10 mm), achterasbesturing, rijstrookwisselhulp en Porsche Entry & Drive.

De gelimiteerde Porsche 911 Carrera 4S 'Ben Pon jr.' is per direct te bestellen voor een consumentenadviesprijs vanaf € 252.200. Als extra geschenk ontvangen de kopers een schaalmodel (1:8) van de auto en een 'waiting for delivery' Exclusive giftbox met de initialen van de klant erin gegraveerd, met daarin een mal met de exterieurkleur, een sample van het interieur en een usb-stick met foto's van de auto.

Nieuwe vloermatten voor de Porsche 911?

Dat kan! Vanaf € 45,-

Porsche introduceert nieuwe 911 Turbo

16 juli 2020

Porsche presenteert 911 Heritage Edition

2 juni 2020

Porsche introduceert 911 Targa voor 2020

18 mei 2020

Nieuwe interieur-opties voor Porsche 911

20 april 2020