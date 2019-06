Porsche 718 nu ook als GT4

18 juni 2019 | De Porsche 718-familie krijgt versterking. Met de nieuwe 718 Spyder en 718 Cayman GT4 plaatst Porsche twee uitvoeringen aan de top van de serie. Voor het eerst delen de open 718 Spyder en de 718 Cayman GT4 met een vast dak de technische basis: de nieuw ontwikkelde 4,0-liter zescilindermotor met natuurlijke aanzuiging in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De boxermotor levert in beide modellen 309 kW / 420 pk. Zowel de open als gesloten versie is uitgerust met efficiƫnte aerodynamica, een volledig GT-chassis en krachtige remmen.

De nieuwe, atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor is gebaseerd op de turbomotoren van de huidige 911 Carrera-serie. De hoogtoerige krachtbron levert met 309 kW / 420 pk 35 pk meer dan de vorige GT4. De derde generatie van de Spyder heeft 45 pk meer. Het maximumkoppel van 420 Newtonmeter is beschikbaar tussen 5.000 en 6.800 tpm. De handgeschakelde sportwagens bereiken beide de 300 km/u-grens: de 718 Spyder klokt 301 km/u, de 718 Cayman GT4 bereikt een top van 304 km/u. De topsnelheid wordt bereikt bij 8.000 tpm. Beide modellen accelereren in 4,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Het brandstofverbruik van de nieuwe middenmotor sportwagens bedraagt 10,9 l/100 km volgens NEDC. Het karakter van deze motor met natuurlijke aanzuiging combineert een moderne uitlaatgasreiniging met een lineaire vermogensafgifte en onmiddellijke respons van de GT-motor. Het unieke zescilinder boxer-geluid is onaangetast gebleven. Porsche heeft verder een aantal technische innovaties toegevoegd, waaronder adaptieve cilinderbesturing. Als het vermogen maar gedeeltelijk wordt aangesproken, wordt de brandstoftoevoer op een van de twee cilinderbanken tijdelijk onderbroken, wat het brandstofverbruik verlaagt.

Voor het eerst maakt een hoogtoerige motor gebruik van piëzo-injectoren voor rechtstreekse benzine-injectie. Ze splitsen elk injectieproces op in maximaal vijf individuele stappen. Dit ondersteunt een compleet en dus emissievriendelijk verbrandingsproces. Een variabel inlaatsysteem met twee resonantiekleppen zorgt voor een optimaal brandstofmengsel in de cilinders.

Een van de onderscheidende kenmerken van de 718 Cayman GT4 is de verbetering van de aerodynamica. De aanpassingen zorgen voor maximaal vijftig procent meer downforce zonder de luchtweerstand nadelig te beïnvloeden. De aerodynamica van beide modellen profiteert sterk van een nieuwe uitlaatdemper. Door de enkele kamer wordt aan de achterzijde ruimte gecreëerd voor een diffuser die er bij de 718 Cayman GT4 voor zorgt dat er dertig procent meer druk op de aangedreven achterwielen wordt gegenereerd. Ook de vaste achtervleugel draagt in belangrijke mate aan de verbeterde downforce bij. In vergelijking met zijn voorganger is het rendement van de achterspoiler met ongeveer twintig procent toegenomen, wat bij 200 km/u overeenkomt met twaalf kilo extra contactdruk. De geoptimaliseerde GT-neus houdt het aerodynamische evenwicht in balans door middel van een grote spoilerlip en zogeheten Air Curtains waarmee de luchtstroom zonder verstoringen langs de voorwielen wordt geleid.

Voor de allereerste keer profiteert de 718 Spyder van het GT-chassis van de 718 Cayman GT4. Het lichtgewicht onderstel maakt gebruik van technologie die van het circuit afkomstig is. Het Porsche Active Suspension Management (PASM) verlaagt het chassis met 30 mm, wat het zwaartepunt en het laterale dynamische potentieel verbetert. Het is speciaal voor circuitgebruik ontworpen en scherpt de rijeigenschappen van de gesloten 718 Cayman GT4 aan. Ook de open 718 Spyder profiteert van dit ontwerp. Het Porsche Stability Management (PSM), een automatisch regelsysteem voor de stabilisering in kritieke rijsituaties, is gevoeliger en preciezer, maar is ook in twee fasen uit te schakelen. Porsche Torque Vectoring (PTV), met het mechanische sperdifferentieel op de achteras, verbetert de longitudinale en zijdelingse dynamiek, en belooft verbeterde bochtprestaties en rijplezier. Een optioneel Clubsport-pakket is ook beschikbaar voor de GT4. Het omvat een stalen rolbeugel, een handbrandblusser en een zespuntsgordel voor de bestuurder.

Het krachtige remsysteem van de 718 Spyder en de 718 Cayman GT4 zorgt voor een enorme vertraging dankzij grote monoblokremklauwen van aluminium. Optioneel is Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) beschikbaar. Nieuw zijn de ultra-high-performance banden waarmee nu ook de 718 Spyder wordt uitgerust. Ze dragen bij aan het geheel dat ervoor zorgt dat de nieuwe 718 Cayman GT4 opnieuw betere tijden heeft gereden op de Nürburgring Nordschleife. Op deze iconische omloop met zijn lengte van 20,6 kilometer reed de nieuwe GT4 een rondetijd die meer dan tien seconden lager lag dan die van zijn voorganger.

De nieuwe Porsche 718 Spyder en 718 Cayman GT4 zijn per direct te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs van de 718 Spyder bedraagt € 148.500, de 718 Cayman GT4 kost € 151.400.