Porsche 718 verkrijbaar als Style Edition

De Style Editions vallen direct op door hun in hoogglans zwart afgewerkte 20 inch 718 Spyder-velgen met naafdoppen voorzien van het Porsche embleem in kleur, zwarte sporteindpijpen en het in hoogglans zilver uitgevoerde 'Porsche' opschrift op de achterzijde. De kap van de 718 Boxster Style Edition is afgewerkt met 'Boxster' emblemen boven de zijruiten.

De speciale uitvoeringen van de sportwagens met middenmotor zijn zonder meerprijs te personaliseren met een 718 Style Edition contrastpakket in zwart of wit. Dit pakket bestaat uit striping op de voorklep, decoratieve 'Porsche' belettering aan de zijkanten en hoogglans afwerking van de wielen en de modelaanduiding op de achterkant. Binnenin vallen de Style Editions extra op door de zwart lederen sportstoelen met contrasterende sierstiksels in de kleur krijt en Porsche emblemen op de hoofdsteunen, en door de verlichte instaplijsten in roestvrij staal.

De 718 Boxster en Cayman Style Edition zijn extra rijk uitgerust. Beide versies zijn standaard voorzien van onder meer Bi-Xenon-koplampen met led-dagrijverlichting, ParkAssistent voor en achter inclusief camera, Apple CarPlay, cruise control, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels, een regensensor, een verwarmd multifunctioneel stuurwiel, stoelverwarming, automatische klimaatregeling met twee zones en stuurbekrachtiging plus.

De 718 Style Editions zijn gebaseerd op de 718 Boxster en 718 Cayman met 220 kW (300 pk) sterke tweeliter boxermotor. Die is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde 6-versnellingsbak of tegen meerprijs aan de 7-traps PDK-transmissie. Beide carrosserievarianten accelereren in 5,1 seconden (4,7 seconden met PDK) van 0 naar 100 km/u en hebben een topsnelheid van 275 km/u.

De Porsche 718 Boxster Style Edition en Porsche 718 Cayman Style Edition zijn per direct te bestellen en staan vanaf februari 2023 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen worden binnenkort bekendgemaakt.