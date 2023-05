Porsche introduceert 718 Spyder RS

Net als de 718 Cayman GT4 RS beschikt hij over de 368 kW / 500 pk sterke zescilinder 'flat six' uit de 911 GT3. Ook de 911 GT3 Cup racewagen vertrouwt op deze atmosferische, hoogtoerige krachtbron met zijn indringende motorgeluid. Die geluidsbeleving wordt nog eens versterkt door het lichtgewicht RVS uitlaatsysteem en de opvallende luchtinlaten naast de hoofdsteunen. De softtop van de 718 Spyder RS is puristisch van opzet; hij is handbediend en lichtgewicht.

Atmosferische hoogtoerige motor

De 718 Spyder RS heeft dezelfde aandrijflijn als de 718 Cayman GT4 RS. De 4,0-liter zescilinder boxermotor heeft een vermogen van 386 kW/500 pk en is goed voor een maximaal koppel van 450 Nm. De rode lijn van de toerenteller staat bij 9.000 tpm. In combinatie met de zeventraps PDK met korte overbrengingen accelereert de 718 Spyder RS in 3,4 seconden van 0-100 km/u en in 10,9 seconden van 0-200 km/u. De topsnelheid bedraagt 308 km/u.

Zoals elk RS-model van Porsche is ook de 718 Spyder RS er uitsluitend met PDK. Deze transmissie met dubbele koppeling schakelt razendsnel en draagt zo bij aan maximale prestaties. Dankzij de schakelpaddles op het stuur kan de bestuurder bij handmatig schakelen de handen aan het stuur houden. Ook in de middenconsole is een selector voor de versnellingskeuze te vinden.

Het relatief lage gewicht draagt eveneens bij aan de prestaties: de 718 Spyder RS weegt 1.485 kg. Daarmee is hij 40 kg lichter dan de 718 Spyder met PDK en 5 kg lichter dan de 718 Cayman GT4 RS.

Aerodynamica

De voorzijde van de 718 Spyder RS is vrijwel identiek aan die van de 718 Cayman GT4 RS. De voorklep is gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP). De brede luchtopening boven de voorbumper springt direct in het oog. De NACA-luchtinlaten verbeteren de koeling van de remmen zonder de stroomlijn te verstoren en sideblades op de uiteinden van de bumper zorgen voor extra downforce.

De spoilerlip is iets korter dan die van de 718 Cayman GT4 RS. De 718 Spyder RS heeft geen grote achtervleugel, maar een opvallende opstaande rand in de vorm van een ducktail.

Puristisch: de softtop

De 718 Spyder RS heeft een zeer compacte, lichte, handbediende eenlaags softtop, die uit twee delen bestaat. Beide delen zijn te verwijderen en in de auto op te slaan. Het zonnescherm is te gebruiken als een zogenaamde 'Bimini top', die de inzittenden beschermt tegen zonlicht terwijl het passagierscompartiment grotendeels open blijft. Door ook het andere gedeelte te monteren, ontstaat een volledige softtop die samen met gesloten ramen goed beschermt tegen regen.

Met inbegrip van de mechanische componenten weegt het complete dak maar 18,3 kg. Daarmee is het 7,6 kg lichter dan de softtop van de 718 Spyder en 16,5 kg lichter dan die van de 718 Boxster.

Sportonderstel

In het onderstel van de 718 Spyder RS komen componenten van de 718 Cayman GT4 RS en de 718 Spyder samen. De focus ligt nadrukkelijk op rijplezier op bochtige wegen. Daarom is het extra sportief afgestemde, met 30 mm verlaagde Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel standaard. Ook inbegrepen zijn Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel op de achteras, ophangingspunten met kogelgewrichten en 20 inch gesmede lichtmetalen wielen. De rijhoogte, het camber en de stabilisator zijn individueel instelbaar.

Interieur met focus op prestaties

Door de focus op functionele en ergonomische elementen is ook het interieur van de 718 Spyder RS uitgesproken sportief. Het met Race-Tex beklede RS sportstuur heeft een gele 12-uursmarkering. De standaard kuipstoelen zijn gemaakt van lichtgewicht CFRP en afgewerkt met het kenmerkende carbon weefpatroon. Ze zijn bekleed met een combinatie van zwart leder en geperforeerd Race-Tex in contrastkleur (arctic grijs of karmijnrood). Ook het geborduurde Spyder RS-logo in de hoofdsteunen is uitgevoerd in de gekozen contrastkleur. Het dashboard is evenals diverse andere elementen afgewerkt met zwart leder.

Ook de 718 Spyder RS is leverbaar met het Weissach-pakket, dat tal van carbon elementen omvat. In combinatie met dit pakket kunnen klanten kiezen voor onder meer nog lichtere gesmede magnesium velgen en een uitlaatsysteem met eindpijpen van titanium. De uitstraling ervan doet denken aan de uitlaten van de in een gelimiteerde serie gebouwde Porsche 935 uit 2018. De Race-Tex dashboardbekleding voorkomt mogelijke spiegelingen.