Polestar 2

Verkoop Polestar 2 gestart

19 maart 2020 | Hij was al te reserveren en is nu daadwerkelijk te koop in Nederland: de Polestar 2. Sinds de lancering in 2019 hebben vele Nederlanders een exemplaar gereserveerd. De levering van deze gereserveerde exemplaren begint naar verwachting medio juli 2020.

