Peugeot vernieuwt e-Rifter

De vernieuwde E-RIFTER heeft een nieuw ontworpen, dynamischer ogend front met een nieuwe grille en het nieuwe Peugeot-logo. De grille wordt geflankeerd door de iconische, drieklauwige lichtsignatuur van Peugeot. De stijl van de E-RIFTER wordt versterkt door de nieuwe carrosseriekleuren Vert Sirkka en Bleu Kiama, waarin de royale vormen van de auto optimaal tot uiting komen. De E-RIFTER is bijzonder geschikt voor outdoor-activiteiten, benadrukt door zijn brede wielkasten, flankbeschermers, dakdragers en ruime bodemvrijheid.

De E-RIFTER is uitgerust met een nieuw dashboard dat gebaseerd is op de i-Cockpit. Midden op het dashboard is een nieuwe 10-inch HD-touchscreen gemonteerd. De zitplaatsen in de E-RIFTER zijn bekleed met een nieuwe lichtgrijze stof, die helder is en warm aanvoelt en daarmee perfect past bij de andere materialen in het interieur. Het royale glasoppervlak, aangevuld door het Zenith-dak en de talrijke opbergvakken, maakt het interieur lichter en visueel ruimer.

De E-RIFTER is beschikbaar in twee lengtevarianten, standaard (4,40 m) en lang (4,70 m), beide met keuze uit vijf of zeven zitplaatsen. De verlengde versie heeft een langere wielbasis en extra overhang achter. Op de tweede zitrij zijn de drie individuele zitplaatsen afzonderlijk neerklapbaar. Laden en lossen is extra eenvoudig bij de E-RIFTER dankzij de schuifdeur aan weerzijden en de grote achterklep met een openslaande ruit. De batterij van de E-RIFTER bevindt zich onder de vloer, zodat die de interieur- en laadruimte niet beperkt. De bagageruimte biedt een volume van 775 liter onder de hoedenplank voor de vijfzits standaardversie tot 4.000 liter tot helemaal aan het dak en met alle zitplaatsen neergeklapt in de lange E-RIFTER. De rechter voorstoel is weg te klappen in de vloer, wat het vervoer van lange voorwerpen eenvoudiger maakt.

Voor maximale efficiëntie is de topsnelheid begrensd tot 135 km/u. De acceleratie van 0 naar 100 km/u duurt 11,2 seconden, terwijl de actieradius is vergroot tot 320 kilometer (WLTP gecombineerd, onder voorbehoud). De elektromotor in de E-RIFTER levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en 270 Nm koppel. Er zijn altijd drie rijmodi: Eco voor een zo groot mogelijke actieradius, Power voor maximale prestaties onder volledige belasting, en Normal.

De vernieuwde E-RIFTER is nu uitgerust met een warmtepomp die het comfort van de inzittenden verhoogt en tegelijk een positieve bijdrage levert aan de efficiëntie en daarmee de actieradius. De 50 kWh-batterij van de Peugeot E-RIFTER is op te laden met de standaard 11 kW-boordlader. DC-snelladen kan met een vermogen tot 100 kW.

De vernieuwde E-RIFTER is standaard uitgerust met een 10-inch HD-touchscreen in het midden van het dashboard voor de bediening van het connected infotainmentsysteem. Voor extra comfort zijn de belangrijkste functies te bedienen met natuurlijke spraakbediening dankzij de spraakassistent 'OK Peugeot'.