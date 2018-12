Peugeot Rifter

Peugeot maakt prijzen Rifter bekend

4 december 2018 | De prijzen van de nieuwe Peugeot Rifter zijn bekend. De opvolger van de Peugeot Partner Tepee is, afhankelijk van de uitvoering, verkrijgbaar met 5 of 7 zitplaatsen. Daarnaast is de nieuwe Peugeot Rifter standaard voorzien van de Peugeot i-Cockpit, met onder andere een compact stuurwiel met geïntegreerde bedieningstoetsen en een head-up instrumentenpaneel. De vanaf prijs van de nieuwe Peugeot Rifter (Active PureTech 110 S&S) bedraagt 29.820 euro incl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken.