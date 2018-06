Autotest | Lang liet Peugeot het publiek in spanning. Na diverse oogstrelende conceptcars onthulde Peugeot de nieuwe 508 uiteindelijk in het begin van 2018. Direct daarna begon de marketingmachine te draaien met termen zoals "de radicale berline", "ongekende rijbeleving" en "anamorphose lijnen". Is de nieuwe Peugeot 508 echt een bijzondere auto, of blijft het bij uiterlijk vertoon en loze marketingkreten?

Alle marketingpraat is mede het resultaat van het ontwikkelingstraject van de 508. SUV's (Sports Utility Vehciles) winnen namelijk steeds meer terrein, mede ten koste van sedans. Peugeot moest dus met iets bijzonders komen om zich niet alleen positief te onderscheiden van de directe concurrenten, maar ook van auto's in een ander segment. Om te achterhalen wat de klant precies zoekt in een sedan werd de afdeling marketing ingeschakeld. Het antwoord was: win de koper met een oogverblindend uiterlijk en hoge kwaliteit.

Ruimte

Wat Autozine betreft is Peugeot met vlag en wimpel geslaagd als het gaat om het uiterlijk. De auto ziet er in het echt echt minstens zo goed uit als op de foto's en alle kleuren staan de auto goed. Het was dan ook lastig om de mooiste testauto te kiezen. En beginnen met een luxeprobleem is precies hoe Peugeot het graag ziet!

Nadat het exterieur indruk maakt, is het het interieur waarmee de 508 echt charmeert. De 508 is namelijk voorzien van een "i-Cockpit". Dat staat voor een klein sportstuur dat diep in het interieur priemt. Daardoor wordt de bestuurder in een "actieve" zitpositie gedwongen (zoals een coureur in een sportwagen) en dat geeft betere controle over de auto. Dankzij het kleine stuurwiel kunnen de snelheidsmeter en toerenteller boven de stuurkolom worden geplaatst en dat geeft weer beter zicht op de klokken. Alleen deze zithouding maakt de 508 al anders dan alle concurrenten.

De ruimte voorin is goed en de stoelen (met AGR-keurmerk!) zitten heerlijk, maar de brede A-stijlen verminderen het zicht schuin voor. Daarbij valt op dat de beweegruimte rondom de voorstoelen gering is. Dat komt onder andere door de enorme deurpanelen met daarin forse luidsprekers en heel veel isolatie om geluiden van buiten ook buiten te houden. De ruimte achterin is redelijk, maar hier ging vorm merkbaar voor functie. De bagageruimte is enorm. Bovendien is de kofferruimte goed bereikbaar omdat de (elektrisch bedienbare) achterklep inclusief de achterruit opent. De 508 is ook in dit opzicht geen doorsnee sedan.

Uitrusting

Peugeot wil graag "premium" zijn om te kunnen concurreren met de Duitse tegenstrevers. De afwerking is goed en de gebruikte materialen zien er goed uit, maar het is de aankleding waarmee de 508 echt overtuigt. Zo zijn onder het centrale beeldscherm verchroomde "tuimelschakelaars" te vinden en zijn ook andere bedieningselementen net even mooier dan gebruikelijk. De ergonomie is niet altijd even logisch, maar dat is de auto snel vergeven. De snelheidsmeter en toerenteller zijn vervangen door een beeldscherm, met als voordeel dat de bestuurder zelf kan kiezen welke informatie op welke manier wordt getoond. Niet de kwaliteit van de materialen, maar juist prachtige animaties en goed verzorgde beelden op de beide beeldschermen geven het beoogde hoogwaardige karakter.

De uitrusting is rijk en modern, maar niet uitzonderlijk. Zo voorziet Peugeot in een prima infotainment-systeem (met Android Auto en Apple Carplay), een nachtzichtcamera, grootlicht-assistent, verkeersbordherkenning en diverse semi-zelfrijdende functies. Dit laatste betekent dat de 508 assisteert bij sturen, remmen en gasgeven, maar dit nooit volledig overneemt. Een speciale vermelding gaat uit naar het audiosysteem van Focal dat helder, krachtig en warm klinkt.

„De benzinemotoren zorgen niet alleen voor de meeste verfijning, maar ook voor de beste rijeigenschappen“

Motoren

Bij het ontwerp van de 508 is rekening gehouden met (semi)elektrisch aangedreven varianten. Maar, omdat wereldwijd de vraag naar traditionele verbrandingsmotoren nog altijd groter is, volgt de plug-in hybride in 2019 en de vol elektrische versie pas in 2020. Vooralsnog staan alleen traditionele benzine- en dieselmotoren op het programma.

Voor de zakelijke markt is er de 180 pk / 400 Nm sterke "BlueHDI". Met deze dieselmotor is de 508 krachtig, maar niet agressief. In de regel loopt de motor bijna onhoorbaar stil en reageert de auto voorbeeldig op de commando's van de bestuurder. Alleen wanneer echt wordt aangedrongen, toont de dieselmotor zijn spierballen en is de 508 ook nog eens serieus snel. Op een veeleisend traject (bergen en binnenwegen) kwam het testverbruik uit op 5.6 liter per 100 km. De motor van de testauto had een resonantie tussen 1.800 en 2.000 tpm, maar Peugeot verzekert dat dat exemplarisch is.

De 180 pk / 250 Nm sterke benzinemotor heeft vrijwel hetzelfde karakter als de dieselmotor, maar heeft een nog stillere loop. Vanaf een laag toerental is de benzinemotor vrijwel even krachtig, maar dankzij de grotere mate van verfijning geeft de "PureTech" nog meer comfort. Op wederom een veeleisend parcours, met voornamelijk stadsverkeer, kwam het testverbruik uit op 11.8 liter per 100 km.

Zonder twijfel de fijnste motor, is de 225 pk / 300 Nm sterke benzinemotor. Deze toont nog meer souplesse bij lage snelheden en bijt bij tussenacceleraties nog daadkrachtiger door. Alle drie de motoren waren voorzien van een achttraps automaat die de bestuurder perfect aanvoelt, de hendels achter het stuurwiel om zelf te kunnen schakelen zijn daarom nauwelijks gebruikt. De "EAT8" automaat schakelt steeds op het juiste moment en doet dat bovendien vrijwel onmerkbaar.

Weggedrag

De benzinemotoren zorgen niet alleen voor de meeste verfijning, maar ook voor de beste rijeigenschappen. In de praktijk is namelijk goed voelbaar dat de dieselmotor zwaarder is. Daarom reageert de 508 diesel net even trager op commando's van de bestuurder en "rolt" het koetswerk van de diesel net iets meer over de eigen as in een snelle bocht. Het gaat hier om kleine verschillen, maar bij een auto waarbij de rijeigenschappen zo belangrijk zijn tellen de details.

Ongeacht de gekozen motor zorgt de i-Cockpit altijd voor een bijzondere ervaring. Dankzij de actieve zithouding en het kleine stuurwiel is een eenvoudige polsbeweging voldoende om een bocht te sturen. Zelfs wanneer kalm wordt gereden zorgt dit al voor een wereld van verschil. Omdat de 508 met minder inspanning meer bereikt, geeft de auto een zeker gevoel van superioriteit. Op hoge snelheid zorgt de exacte besturing voor heel veel rijplezier. De 508 geeft heel veel voldoening bij sportief rijden, de scherpe reactie zorgt opnieuw voor een superieur gevoel, terwijl het stabiele onderstel zorgt voor vertrouwen. Of zoals een grijzende collega spontaan uitriep: "ik voel mij weer jong"!

Het rijplezier wordt versterkt door het optionele variabele onderstel. In de comfortabele en economische stand is de 508 iets minder gretig, maar altijd capabel. In de sportieve modus reageert de auto scherper en is de communicatie tussen bestuurder en mechaniek nog beter. Tegelijkertijd is het comfort op slecht wegdek altijd ruim voldoende (maar verwacht geen ouderwets Frans comfort). De opzet van Peugeot was om de rijkwaliteiten van de sportievere Duitse merken te evenaren en dat is zeker gelukt. Bovendien voegt deze Fransoos daar een dosis charme aan toe die een Duitser volkomen vreemd is.

Conclusie

Is de nieuwe Peugeot 508 meer dan alleen uiterlijk vertoon en grootspraak van de afdeling marketing? Na vele testkilometers met verschillende motoren is het antwoord op die vraag een volmondig "ja", veel meer zelfs. De motoren en uitrusting zijn goed, maar niet uitzonderlijk. De bijzondere zithouding ("i-Cockpit"), het sublieme audiosysteem en de uitmuntende rijeigenschappen maken de 508 radicaal anders.