Peugeot maakt prijzen3008 bekend

Peugeot heeft gekozen voor een aanbod dat bestaat uit twee uitrustingsniveaus: Allure en GT. Dat betekent een standaarduitrusting, met onder meer metaallak, 19-inch lichtmetalen wielen, keyless entry, HD-achteruitrijcamera en bekleding in stof/kunstleder. Daarnaast zijn er drie optiepakketten, met onder andere geventileerde stoelen en stoelverwarming achterin.

De nieuwe 3008 is leverbaar met verschillende geëlektrificeerde aandrijflijnen. De 3008 is bij de marktintroductie te bestellen als Hybrid 136 e-DCS6 (mild hybrid), terwijl de E-3008 debuteert als volledig elektrische versie met een 73 kWh batterij, 154 kW (210 pk) vermogen en een actieradius van 525 km (WLTP). Op een later moment wordt de versie met een batterij van 98 kWh, 167 kW (230 pk) en een actieradius van rond de 700 km (WLTP) aan het aanbod toegevoegd, evenals een plug-in hybride met een krachtiger aandrijflijn. Voor wie regelmatig met een aanhanger of caravan op pad gaat is het goed om te weten dat de nieuwe Peugeot E-3008 een maximaal aanhangwagengewicht kent van 1.250 kg (onder voorbehoud).

Prijzen nieuwe Peugeot E-3008

De Peugeot E-3008 is leverbaar vanaf € 48.190 (fiscale waarde: € 47.020). Deze prijs geldt voor het uitvoeringsniveau Allure. Ook de leaseprijzen zijn bekend:

Vanaf € 759 (inclusief BTW) per maand (private lease, op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar).

Vanaf € 609 (exclusief BTW) per maand (full operational lease, op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar).

Dankzij het nieuwe STLA Medium-platform van Stellantis heeft de Peugeot E-3008 in theorie 525 tot 700 km actieradius, snelle laadtijden (100 km in 10 minuten) en een breed aanbod van connected diensten (Trip Planner, Smart Charging, Vehicle to Load (leverbaar vanaf 2025) en Over The Air Updates).

Optioneel leverbaar zijn innovaties zoals koplampen met de nieuwe Peugeot Pixel LED-technologie (standaard op GT), de nieuwste rijhulpsystemen en V2L-technologie (Vehicle to Load) waarmee de E-3008 stroom kan terugleveren aan andere elektrische apparaten of bijvoorbeeld een woning.