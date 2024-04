Peugeot E-3008 wint Red Dot Design Award 202

De Peugeot E-3008 heeft een opvallend exterieurdesign. Chromen componenten zijn weggelaten. In plaats daarvan is gekozen voor de kleur Meteor Grey op de voor- en achterbumper en Orbital Black op de spiegelkappen en de onderzijde van de flanken. De voorzijde van de E-3008 valt op door een compleet nieuw ontwerp van de koplampen en de grille rond het Peugeot-embleem. Het kleurverloop integreert de grille naadloos in de carrosserie. De koplampen met nieuwe Pixel LED-technologie (standaard voor GT) hebben een slanke behuizing en passen de lichtbundel automatisch aan de wegomstandigheden aan, waardoor optimaal zicht wordt gegarandeerd. De katachtige lijnen van de E-3008 weerspiegelen de uitgebalanceerde afmetingen van de auto.

Van opzij gezien valt het fastback SUV-design op, aangevuld met een 'zwevende' spoiler die het silhouet van de carrosserie versterkt en de aerodynamica optimaliseert. De achterkant van de nieuwe E-3008 onderscheidt zich met de drieklauwige lichtsignatuur. De E-3008 is verkrijgbaar in de nieuwe kleur Obsession Blue met een subtiele reflecterende kwaliteit, maar ook in Ingaro Blue, Okenite White, Perla Nera Black, Artense Silver en Titanium Grey.

De nieuwe Peugeot E-3008 is het eerste model van het merk dat is uitgerust met de nieuwe Panorama i-Cockpit. Het zwevende 21-inch gebogen panoramische HD-display integreert het digitale instrumentenpaneel en het grote centrale touchscreen. De strips over dashboard en portieren met LED-sfeerverlichting zijn aan te passen in acht verschillende kleuren. De lichtstrips worden geflankeerd door een elegante decoratieve rand van aluminium.

2024 Red Dot Award

Voor 2024 zijn producten uit 60 landen ingezonden in 51 wedstrijdcategorieën. De juryleden kenden de prijs "Red Dot" of "Red Dot: Best of the Best" toe op basis van de vier kwaliteiten van goed design, evenals de respectievelijke sociaal-culturele achtergrond, professionele focus en ontwerpexpertise. Producten werden niet beoordeeld op onderlinge concurrentie, maar op hun individuele merites.

Al meer dan 60 jaar beloont de Red Dot Award innovatief design in de categorieën "Product Design", "Communication Design" en "Design Concept". Eén keer per jaar worden de ingezonden producten, communicatieprojecten, designconcepten en prototypes beoordeeld door een internationale jury bestaande uit erkende experts uit verschillende vakgebieden.