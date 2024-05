Peugeot 3008

Peugeot 3008 nu ook als PHEV

22 mei 2024 - Peugeot presenteert de 3008 plug-in HYBRID 195 e-DCS7. Deze nieuwe motorvariant is een aanvulling in het gamma als alternatief voor wie de volledig elektrische E-3008 nog een stap te ver is. Zijn 21 kWh-accu is bijna twee keer zo groot als bij de andere plug-in hybridemodellen van het merk. Daarmee kan de 3008 plug-in HYBRID 195 e-DCS7 in theorie een afstand tot 80 kilometer volledig elektrisch rijden (WLTP). De orderboeken zijn reeds geopend en de prijzen van deze nieuwe motorvariant beginnen bij 46.390 euro.