Peugeot E-3008 debuteert op Autoshow van Zurich

De volledig nieuwe Peugeot E-3008 is als eerste model gebaseerd op het gloednieuwe STLA Medium-platform van Stellantis, dat het Peugeot-gamma naar een hoger niveau moet tillen. Dit platform zorgt voor een actieradius tot 700 km, een laadsnelheid van 100 km in 10 min en online diensten (reisplanner, smart charging, vehicle-to-load en over the air-updates).

De nieuwe Peugeot Panoramic i-Cockpit heeft een zwevende, gebogen, panoramische 21-inch HD-scherm dat het instrumentarium en centrale touchscreen samenvoegt.

De productie van de nieuwe Peugeot E-3008 is voorbehouden aan de fabriek in Sochaux (Frankrijk) en het model arriveert begin 2024 op de markt.