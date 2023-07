Op de valreep

De auto op de foto is gemakkelijk te herkennen als vernieuwde 3008, want vanaf modeljaar 2023 is de nieuwe kleur "titanium grijs" leverbaar. Deze kleur geeft de 3008 een serieuze en meer zakelijke uitstraling, hetgeen logisch is omdat de tint afkomstig is van de statige Peugeot 508. Echter, het doet afbreuk aan het dynamische lijnenspel van de 3008.

De rest van het uiterlijk of de uitrusting is niet gewijzigd. Nog steeds is de 3008 een middelgrote SUV waarbij de nadruk ligt op verfijning en niet op terreinwaardigheid. Het lijnenspel is strak en modern, waardoor de testauto zeker niet het gevoel geeft dat dit een model is dat binnen afzienbare tijd uit productie wordt genomen.

Interieur: i-Cockpit

Het interieur blijft de belangrijkste onderscheidende factor, want zoals iedere nieuwe Peugeot heeft de 3008 een zogenaamde "i-Cockpit". Dat betekent een relatief klein en laag stuurwiel, waardoor de bestuurder en bijna omheen zit zoals bij een sportwagen. Dat zorgt voor betere controle over de auto. En omdat het stuurwiel zo klein is, zijn de klokken op de stuurkolom en in het blikveld van de bestuurder geplaatst waardoor ze makkelijk afleesbaar zijn. Tijdens deze hernieuwde kennismaking was het daarom de i-Cockpit waarmee de 3008 het meeste wist te charmeren.

Op het gebied van de uitrusting is de 3008 merkbaar op leeftijd. Met name de actieve veiligheidsvoorzieningen zijn niet meer de meest moderne. Dat kan echter ook als een voordeel worden gezien, want de laatste generatie bestuurdersassistenten wordt door velen als te bemoeizuchtig en storend ervaren.

„dankzij extra souplesse biedt de 3008 nog meer verfijning dan voorheen“

Het audiosysteem van Focal is minder positief ervaren dan voorheen. Met de standaard testnummers van de Autozine playlist op Spotify liet de helderheid te wensen over. Stemmen komen niet los van de luidsprekers en instrumenten hebben geen eigen plek in het geluidsbeeld. Het geluid is zeker niet slecht, maar specialist Focal kan veel beter dan dit.

Motor: mild hybrid

De belangrijkste reden voor de facelift van de 3008 is het streven van Peugeot naar "elektrificatie". Dat is een mooi woord om aan te geven dat er iets van elektrische aandrijving wordt toegevoegd. Maar, dat kan alles zijn van beperkte assistentie tot volledig elektrisch rijden. Bij de testauto gaat het om de eerste: elektrische assistentie. De 3008 ontvangt als eerste een geheel nieuwe mild hybrid motor. Deze bestaat uit de laatste generatie benzinemotor, die wordt bijgestaan door een nieuwe elektromotor die gebruik maakt van 48-volt technologie.

Dat laatste zorgt ervoor dat de werking soepeler is, waardoor nog minder duidelijk is wanneer de elektromotor assisteert. Zo hoeft de motor minder hard te werken en dat komt het comfort weer ten goede. Het vermogen van 130 pk / 230 Nm is ruimschoots voldoende, zelfs op de veeleisende bergweggetjes rond Malaga (Spanje). Ondanks de nieuwe techniek kwam het testverbruik uit op 6.5 liter per 100 km. Dat is niet zuiniger dan sommige concurrenten met alleen een moderne benzinemotor.

Weggedrag

Niet alleen de hybride-aandrijflijn doet zijn werk onmerkbaar. In de stad biedt de 3008 volop comfort, terwijl de stabiliteit op hogere snelheid op de snelweg ook prima is. Dat maakt het rijden met de 3008 eenvoudig en ontspannen.

Conclusie

Waarom wordt een auto waarvan de opvolger al klaar staat toch nog vernieuwd? Omdat de 3008 één van de best verkopende modellen is van Peugeot en daarom beeldbepalend voor het merk. Bovendien telt iedere gram CO2. Dat betreft niet alleen het milieu, maar zeker ook de belasting die autofabrikanten moeten betalen voor iedere gram die hun auto's in hun leven zullen uitstoten.

De nieuwe mild-hybrid motor is als vooruitgang ervaren, want het is nog minder duidelijk wanneer de elektromotor de benzinemotor assisteert. Echter, het verbruik is in de praktijk niet of nauwelijks verlaagd. Het belangrijkste voordeel betreft het comfort, want dankzij extra souplesse biedt de 3008 nog meer verfijning dan voorheen.

plus Ruim en praktisch

Oogt (nog steeds) modern

Unieke rijervaring dankzij i-Cockpit min Bediening soms verwarrend

Stoelen zien er beter uit dan ze zitten

Ondanks mild-hybrid niet zuiniger dan conventionele motoren