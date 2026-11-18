De "Kadett E", zoals de auto formeel heet, komt uit het museum vanwege het 90-jarig bestaan van compacte auto's bij Opel. En in die historie speelde de Kadett GSi een rol van betekenis. Het was de eerste GSi (eerder heetten sportieve modellen "GSE") en wist de tot dan toe onopvallende Kadett naar een hoger plan te tillen.

Opel Kadett GSi | Driekwart achter

De GSi is herkenbaar aan een unieke grille, een onderspoiler, breedstralers en niet te vergeten "spoilers" op de ruitenwissers (zodat ze ook blijven wissen op hoge snelheid). De GSi staat op unieke velgen en een kloeke achterspoiler maakt het geheel af. Dit exemplaar verkeert in concours-staat en is ondanks de respectabele leeftijd dus zo goed als nieuw.

Het toppunt van jaren '90 technologie

Nog spannender dan het exterieur is het interieur. De GSi heeft een aangepast stuurwiel en kuipstoelen. Die zien er niet alleen veelbelovend uit, maar zitten ook fantastisch; zelfs na een lange rit. De zetels bieden precies de juiste balans tussen zijdelingse steun en comfort en dat is in lijn met het karakter van de auto. Een GSi is geen volbloed sportwagen, maar wel een sportieve versie van een alledaagse auto.

Interieur (5 zitplaatsen) Motorruimte

Naar hedendaagse maatstaven is de uitrusting karig. Een radio/cassette-speler dient achteraf te worden ingebouwd, de ramen worden bediend met een slinger en de portieren worden ontgrendeld met een sleutel. Airconditioning is niet aanwezig. Wanneer de motor wordt uitgeschakeld en de lichten nog branden klinkt een zoemer en dat werd destijds aangeprezen als "comfortvoorziening". Nog zoiets elementairs: om de tijd van het analoge klokje te verstellen, moeten de wijzers worden vastgepakt.

„Zelfs anno 2026 komt dit oudje prima mee op de linker rijstrook van de Duitse Autobahn“

Het onbetwiste pronkstuk en toppunt van jaren '90-technologie is het digitale dashboard. Wanneer de auto wordt gestart lichten de geel/oranje LEDs op en is de GSi klaar voor de strijd. De digitale teller is niet alleen makkelijk af te lezen, maar draagt ook bij aan de sensatie. De manier waarop de cijfers van de snelheidsmeter animeren en grafiekjes voor het toerental en de motortemperatuur bewegen is en blijft fascinerend.

Prestatiedrang

De Kadett GSi wordt aangedreven door een 2.0 liter viercilinder benzinemotor. Deze zogenaamde "XE"-motor kon in de lengte worden geplaatst om voorwielaandrijving mogelijk te maken. In de loop der jaren is deze krachtbron toegepast in de Kadett D, Kadett E, Calibra en zelfs in Formule 3 raceauto's. Het topmodel van de Kadett GSi bedient zich van nog zo'n hoogstandje van jaren '90 techniek: zestienkleppen-techniek (vier kleppen per cilinder).

Het hier gereden exemplaar heeft echter twee kleppen per cilinder en levert 115 pk / 151 Nm. Nu niets om over naar huis te schrijven, destijds reden om over op te scheppen bij iedereen die het maar wilde horen. Auto's zijn in de loop der jaren steeds zwaarder geworden en ten opzichte van het wagengewicht van 950 kg maakt de GSi nog steeds indruk. De koppeling grijpt laat aan en de versnellingen zijn zeer lang. Het vermogen komt namelijk pas echt los rond de 4.500 toeren per minuut. Gewapend met die kennis is het makkelijk om als eerste weg te zijn bij een verkeerslicht en de sprint van 0 naar 100 km/u daadwerkelijk in de beloofde 9 seconden te klaren.

Opel Kadett GSi | Zijkant (3-deurs, lengte 399 cm, wielbasis 252 cm)

Het karakter van de Kadett GSi verschilt sterk van de belangrijkste concurrent van die tijd: de Volkswagen Golf II GTI. Diens bestuurder moet hard werken en dat wordt beloond met meer spektakel. De Kadet GSi presteert met veel meer gemak, waardoor er domweg meer snelheid in de Opel lijkt te zitten. Zelfs anno 2026 komt dit oudje prima mee op de linker rijstrook van de Duitse Autobahn!

Weggedrag

Om van een gewone Opel Kadett een Kadett GSi te maken zijn het onderstel (dikkere draagarmen) en de remmen aangepast. De besturing is niet te zwaar en niet te licht, waardoor het aanvankelijk niet duidelijk was of de testauto wel of geen stuurbekrachtiging had. Terwijl de prestaties naar hedendaagse maatstaven nog steeds goed zijn, is het weggedrag achterhaald. De 15 inch velgen zorgen voor een doods gevoel in de besturing. Op hoge snelheid lijkt de auto te zweven.

Vanwege de kleine velgen reageert de Kadett veel minder direct dan een moderne auto. Er is enige bedenktijd tussen het moment van sturen en het daadwerkelijk nemen van een bocht. Wie daar eenmaal aan gewend is, krijgt steeds meer vertrouwen in de Kadett GSi. Bovendien zijn de remmen ruimschoots opgewassen tegen het motorvermogen. Daarom is uiteindelijk volop genoten van de ontmoeting met de held van destijds.

Opel Kadett GSi | Recht voor

Conclusie Men zegt dat het onverstandig is om helden te ontmoeten. In het geval van de Opel Kadett GSi is dat deels waar. Anno 2026 maakt de auto niet half zoveel indruk als in 1991. Nu wordt de Kadett GSi ervaren als een aandoenlijk autootje met een karige uitrusting en een bescheiden uitstraling. Destijds was het echter een begeerlijke auto die schitterde met een krachtige motor en het toppunt van jaren '90 technologie. De ontmoeting leert ook dat als men maar lang genoeg wacht, zaken weer in de mode komen. Moderne auto's zijn zo comfortabel en laten zich zo makkelijk rijden, dat oldtimers een kans bieden om puur mechanisch autorijden te (her)beleven. De Kadett E is daarom gewild als oldtimer en gezien de hoge vraagprijzen is de GSi nog steeds begeerlijk.