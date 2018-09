Rij-impressie | Regels opstellen en zich daar vervolgens keurig aan houden. Laat dat maar aan de Duitsers over! Dus nu de autoindustrie wordt geconfronteerd met nieuwe regels betreffende de uitstoot, is het Duitse merk Opel één van de eersten om hier aan te voldoen. Om uit te vinden wat het resultaat is van alle aanpassingen ging Autozine op stap met de vernieuwde Grandland X.

Stap vanuit de Opel Crossland X in de Grandland X en het is meteen duidelijk waarom die naam zo gekozen is. De Grandland is echt groots van opzet met een ruim interieur, ruime stoelen, volop ruimte achterin en een zee van bagageruimte. Dankzij de hoge instap is de toegang eenvoudig en is het zicht over het verkeer beter dan in een traditionele auto. Het "grand" gevoel is nu al compleet!

Met alleen ruimte is de Grandland X echter niet uniek, dat is het kenmerk van vrijwel alle SUVs (Sports Utility Vehicles). Opel voegt er een heel eigen vorm van comfort aan toe met de zogenaamde "AGR"-stoelen. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met het Duitse instituut voor gezonde ruggen en zitten echt voortreffelijk, ook op de lange afstand.

Op het moment van schrijven is de Grandland X nog maar een jaar op de markt, dus de uitrusting is logischerwijs nog steeds modern. De auto is voorzien van alle gangbare semi-zelfrijdende functies (automatisch afstand houden, remmen voor gevaar, bijsturen indien nodig, bestuurder herinneren aan maximumsnelheden door verkeersborden mee te lezen). Daarnaast biedt Opel een keurig verzorgd infotainment systeem dat ook ondersteuning biedt voor Apple Carplay en Android auto.

Benzine

Aanleiding voor deze test zijn de nieuwe normen en meetmethoden binnen de autoindustrie. De manier waarop het verbruik en de uitstoot worden gemeten is voortaan strenger. De zogenaamde "WLTP" test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) schrijft tests voor over een langere afstand (23 i.p.v. 11 km), bij een hogere snelheid (gemiddeld 47 i.p.v. 34 km/u) en onder meer uiteenlopende omstandigheden (temperaturen, hellingen, etc.) dan de in onbruik geraakte "NEDC" test (New European Driving Cycle). Daarbij worden de uitstootnormen waaraan de auto moet voldoen strenger nageleefd (foutmarge was 2.0, is nu 1.5).

Dat betekent dat autofabrikanten hun auto's zuiniger moeten maken om na september 2019 aan de regels te voldoen. Daarom is de Grandland X voortaan leverbaar met een 1.2 liter driecilinder benzinemotor in combinatie met een achttraps automaat (was zestraps). Deze krachtbron is afkomstig van zustermerken Peugeot en Citroën, die de motor al in vele auto's toepassen. Wanneer kalm wordt gereden, is het vermogen van 130 pk 230 Nm precies voldoende en heeft de bestuurder nooit het gevoel met een "instapmodel" te rijden. Zodra echter meer wordt gevraagd, heeft het mechaniek enige bedenktijd nodig om vermogen op te bouwen en is merkbaar dat de motor maar net voldoende is voor een grote auto als de Grandland X.

Diesel

Ook nieuw voor de Grandland X is de 1.5 liter dieselmotor, eveneens afkomstig van Peugeot en Citroên. Het belangrijkste verschil met de oude motor is het gebruik van "AdBlue", waarmee zeer schadelijke stoffen in de uitstoot worden omzet in minder schadelijke stoffen. Daarbij is de nieuwe motor deels van aluminium, waardoor deze lichter is.

Volgens Opel kiest zo'n 40% van de klanten van de Grandland X een automaat. Daarom is hier extra aandacht aan besteed. De oude zestraps automaat wordt vervangen door een achttraps automaat. Die biedt niet alleen een langere achtste versnelling voor stil en zuinig rijden op de snelweg, maar is ook nog eens 2 kg lichter dan de zestraps automaat die hij vervangt. In de praktijk is nooit voelbaar wanneer de automaat schakelt, maar wel hoorbaar. Met name op de snelweg is de elektronica "zoekerig". Een kleine beweging van de rechtervoet is al voldoende om terug te schakelen van het achtste naar het vijfde verzet, terwijl de bestuurder echt geen haast had. Vervolgens duurt het te lang voordat de achtste versnelling weer wordt gekozen en de rust in het interieur terugkeert. Helaas is het karakter van de automaat niet te beïnvloeden door te kiezen voor een comfortabele of sportieve modus; er is maar één stand. Ondanks het "opvliegerige" karakter zijn de prestaties ruim voldoende en bedroeg het testverbruik 5.8 liter per 100 km.

Rijeigenschappen

De nieuwe motoren verschillen merkbaar van de oude motoren en zorgen voor een (iets) andere beleving. Net als voorheen zijn de rijeigenschappen afhankelijk van het gewicht van de motor. Met de benzinemotor voelt de Grandland X lichtvoetig en levendig. De dieselmotor zorgt door het hogere gewicht en de andere gewichtsverdeling juist voor iets meer "grootsheid". In beide gevallen is merkbaar dat Opel voor een relatief eenvoudig onderstel heeft gekozen (iets wat tijdens eerdere tests veel minder opviel). Het onderstel is simpelweg "stug" en biedt niet de verfijning die sommige concurrenten wel bieden. De besturing is licht, maar toch exact.

Conclusie

Ruim voordat de nieuwe uitstootnormen ("Euro 6d-TEMP") en meetmethoden ("WLTP") van kracht worden, heeft Opel de Grandland X al aangepast om hieraan te voldoen. Dat heeft Opel bereikt door bestaande motoren aan te passen en geheel nieuwe motoren aan het aanbod toe te voegen. Geen van de motoren heeft een uitgesproken karakter, in plaats daarvan richt Opel zich op een zo breed mogelijk publiek terwijl de prijs van de auto scherp blijft. De Grandland X was en is een ruime, comfortabele en goed gelijnde SUV die grote gezinnen zal blijven aanspreken.