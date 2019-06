Vooruitblik | Opel deed een belofte. Vanaf 2024 zouden alle nieuwe Opels elektrisch of in ieder geval deels elektrisch worden aangedreven. In 2020 zouden de eerste vier elektrische modellen al te koop zijn. Tijdens een grootse presentatie in de fabriek in het Duitse Russelsheim werden de eerste twee elektrische modellen voor de wereldpers onthuld. Autozine was er bij.

In 2020 worden twee geheel nieuwe Opels geïntroduceerd en twee modellen worden vernieuwd. De geheel nieuwe modellen zijn de tweede generatie van de Mokka X en de zesde generatie van de Corsa. De vernieuwde modellen zijn een elektrisch aangedreven versie van de Vivaro (bestelwagen) en een plug-in hybride versie van de Grandland X.

Die laatste wordt meteen het topmodel van Opel. De Grandland X was al de grootste en ruimste Opel van dit moment, maar door de toevoeging van een elektromotor wordt het ook een bijzonder krachtig model. De "Grandland X Hybrid4" zal worden aangedreven door een 200 pk sterke 1.6 liter benzinemotor plus twee 109 pk sterke elektromotoren. Eén elektromotor assisteert de benzinemotor. Die elektromotor drijft samen met de benzinemotor de voorwielen aan. De tweede elektromotor drijft alleen de achterwielen aan.

De bestuurder kan kiezen om zoveel mogelijk elektrisch te rijden (maximaal 52 km volgens WLTP-norm), om de motoren samen te laten werken voor maximale prestaties of om de motoren samen te laten werken voor een minimaal verbruik. Volgens de officiële meetprocedure noteert de Grandland X Hybrid4 hiermee een gemiddeld verbruik van 1.6 liter per 100 km.

De Grandland X Hybrid4 is inmiddels in productie genomen. De eerste leveringen worden begin 2020 verwacht.

Corsa-e

De grote ster van de presentatie was de zesde generatie van de Opel Corsa. Opel heeft er nadrukkelijk voor gekozen dit volume-model te voorzien van elektrische aandrijving. Opel heeft altijd als doel gehad om geavanceerde techniek beschikbaar te maken voor een zo groot mogelijke groep kopers. Door dezelfde auto zowel met een elektromotor als met een benzinemotor te leveren, kan de prijs laag worden gehouden en is de drempel voor kopers minder hoog. Ze schaffen een gewone, vertrouwde Corsa aan, maar dan met elektrische aandrijving. De Corsa met benzinemotor en de Corsa-e zien er daarom precies hetzelfde uit. Ook de elektrische versie heeft een open grille, terwijl in feite veel minder koeling nodig is.

In het echt ziet de nieuwe Corsa er veel groter uit dan de door Opel vrijgegeven, computer gegenereerde, beelden doen vermoeden. In feite is de nieuwe Corsa iets langer, maar juist smaller en lager dan de voorgaande generatie. De wielen staan nog verder in de hoeken en de verhouding tussen metaal en glas geven echter het idee dat de Corsa gegroeid is. Ook het zwarte dak van de hier gepresenteerde auto draagt er aan bij dat de Corsa lang en breed oogt. Omdat Opel op dit moment de laatste hand aan het interieur legt, was proefzitten in de getoonde auto nog niet mogelijk.

„De Corsa-e biedt een tot nu toe ongekende balans tussen prijs, bereik en prestaties“

Zoals eerder aangegeven, zal de zesde generatie van de Opel Corsa leverbaar zijn met traditionele benzinemotoren en met elektrische aandrijving. De nadruk komt te liggen op de Corsa-e en alleen daarvan zijn op het moment van schrijven de specificaties bekend. De Corsa-e wordt aangedreven door een 136 pk / 260 Nm sterke elektromotor. Daarmee accelereert de elektrische Corsa vanuit stilstand in 8.1 seconden naar 100 km/u.

De Corsa-e krijgt een 50 kWh sterke batterij en daarmee kan 330 km worden afgelegd (WLTP norm). De eerste elektrische auto van Opel, de Ampera-e, was een ware kampioen als het ging om het afleggen van lange afstanden. Echter, het opladen duurde vervolgens storend lang. Opel heeft van die fout geleerd. De Corsa-e kan aan een snellader met een snelheid van maximaal 100 kW opladen en kan aan een publiek laadpunt met maximaal 11 kW laden. Dat is veel sneller dan de Ampera-e en zelfs sneller dan diverse modellen van zogenaamde "premium" merken! Of om het in cijfers uit te drukken: de Corsa-e kan in 30 minuten tot 80% worden geladen

Een elektrische auto bouwen die goed presteert, een behoorlijke afstand kan afleggen op een volle accu en vervolgens snel kan opladen is niet moeilijk. De kunst is om die auto vervolgens tegen een scherpe prijs aan te bieden. Op het moment van schrijven is alleen de prijs in Duitsland bekend en die bedraagt 29.900 euro. Omdat in Nederland nauwelijks belasting wordt geheven op elektrische auto's, mag ervan uit worden gegaan dat de Nederlandse prijs grofweg gelijk zal zijn aan de prijs in Duitsland. Volgens Opel liggen de kosten per kilometer 50% lager dan die van een vergelijkbare auto met benzinemotor. Autozine sluit zich daar graag bij aan en heeft zelfs de ervaring (met de Ampera-e) dat het nog lager kan, want het belastingklimaat voor elektrische auto's is in Nederland nog gunstiger dan in Duitsland.

Daarbij benadrukt Opel dat niet bezuinigd is op de uitrusting om tot deze prijs te komen. De Corsa-e is standaard voorzien van sleutelvrije toegang, een elektrisch bediende handrem, airconditioning en de nodige semi-zelfrijdende functies (adaptieve cruise-control, automatisch remmen voor gevaar, bijsturen bij onbedoeld verlaten rijstrook, lezen van verkeersborden).

De scherpe prijs van de Corsa-e is ook te danken aan een nieuw samenwerkingsverband. Sinds kort maakt Opel deel uit van "Group PSA", waarvan Peugeot en Citroen ook onderdeel uitmaken. Zowel Peugeot als Citroen gebruiken dezelfde technische basis om hun elektrische auto's te ontwikkelen. De fabrikanten benadrukken dat de drie elektrische auto's door de vormgeving, zithouding, afstemming van het onderstel en reactie op het stuurwiel ieder een geheel eigen karakter hebben.

Net zoals alle andere autofabrikanten wacht Opel tot 2020 met het in productie nemen van de Corsa-e. Vanaf 2020 worden fabrikanten door overheden namelijk afgerekend op de hoeveelheid co2 die hun auto's produceren.

Conclusie

Belofte maakt schuld. Opel belooft in 2020 vier elektrisch aangedreven of deels elektrisch aangedreven auto's te introduceren. Daarvan zijn de eerste twee nu onthuld: de Grandland X Hybrid4 en de Corsa-e. Later volgen de tweede generatie van de Mokka X en een elektrisch aangedreven versie van de Vivaro bestelwagen.

Opel belooft echter meer dan alleen de introductie van elektrische auto's. Sinds jaar en dag belooft Opel geavanceerde techniek binnen het bereik van een groot publiek te brengen. Met de Corsa-e wordt ook die belofte ingelost. Elektrische auto's zijn niet meer uniek. Echter, het aanbod bestaat tot nu toe vooral uit supersnelle en kostbare modellen of juist uitgesproken kleine en voordelige modellen. De Corsa-e biedt een tot nu toe ongekende balans tussen prijs, bereik en prestaties.