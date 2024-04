Door de uitstraling te versterken! Op dit moment biedt Nissan drie SUV's (Sports Utility Vehicles) aan: de compacte en eigenzinnige Juke, de grote en moderne Ariya en daar tussenin de Qashqai. Juist omdat de Qashqai in de loop der jaren steeds meer de rol kreeg van functioneel middenmodel, werd ook het uiterlijk steeds minder opvallend.

Met de komst van de derde generatie (2021) werd de vormgeving aangescherpt en voor modeljaar 2024 doet Nissan daar een schepje bovenop. De grille is veel breder geworden, waardoor de auto een grotere "smoel" krijgt en als vanzelf een sterkere uitstraling heeft. Daarbij geven details de vernieuwde Qashqai meer raffinement. De grille is namelijk niet alleen groter, maar heeft ook een verfijnd patroon. Dit patroon komt bovendien terug in de koplampen, waardoor het lijkt alsof de grille oplicht wanneer de koplampen worden ontstoken. Heel fraai allemaal, alleen wel een beetje afgekeken van de Koreaanse concurrentie.

De achterlichten zijn herzien en hebben afhankelijk van de gekozen uitvoering een bijzondere of heel bijzondere vormgeving. Nieuw is de versie met "super rood" licht, waardoor de achterlichten nog meer aanwezig zijn dan voorheen. De nieuwe uitvoering met tweekleurige lak geeft de Qashqai ook meer uitstraling. De nieuwe N-Design versie heeft een zwart dak, zwarte raamstijlen, zwarte spiegelkappen en bijpassende velgen met zwarte accenten.

Interieur

Nissan heeft de personenauto en terreinwagen niet alleen gecombineerd om tot een bijzondere uitstraling te komen. Het doel was ook om bij gelijkblijvende lengte meer binnenruimte te bieden. De concurrentie vergeet dat nog wel eens in de haast om soortgelijke modellen op de markt te brengen, maar Nissan is altijd trouw gebleven aan het eigen concept. Ook de derde generatie van de Qashqai is daarom zeer ruim voor een auto van deze omvang.

„Dankzij een nieuwe grille, nieuwe aankleding en nieuwe kleuren heeft de Qashqai een sterker karakter gekregen en dat is precies wat het model nodig had“

Voor modeljaar 2024 is het interieur wel anders vormgegeven. Er zijn nieuwe materialen gebruikt om de stoelen, het dashboard en de versnellingshendel te bekleden. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is dat Alcantara of vegan leder; dat laatste om de CO2-uitstoot tijdens de productie te beperken. Nieuwe patronen op het dashboard en het handschoenenkastje hinten naar traditioneel Japans vakmanschap. Volgens Nissan zouden al deze aanpassingen de Qashqai tot een "premium"-product maken. Tijdens deze eerste kennismaking in een studio is de indruk vooral dat de Qashqai meer karakter heeft gekregen en niet langer het vergeten "middenmodel" is.

Uitrusting

De reden waarom zoveel auto's juist nu worden vernieuwd is de eis van de Europese Unie om het aantal veiligheidsvoorzieningen sterk uit te breiden. Dat vereist vaak een geheel nieuw elektronisch brein en dus grijpen autofabrikanten de gelegenheid aan om ook de rest van de uitrusting te moderniseren. De Qashqai was al leverbaar met camera's rondom om parkeren makkelijker te maken. Dankzij nieuwe software kan nu op basis van vier camera's beeld vanuit acht standpunten worden getoond, plus een 3d weergave en een "onzichtbare motorkap". Wanneer de auto altijd op exact dezelfde plek wordt geparkeerd, kan de computer de manoeuvre leren en voortaan zelf in de garage of vaste parkeerhaven parkeren.

De veiligheidsvoorzieningen zijn niet alleen uitgebreid. Betere sensoren en slimmere software zouden er ook voor zorgen dat de bestuurder-assistenten voortaan accurater werken. Dankzij de zogenaamde "bestuurder-voorkeuren" kunnen instellingen worden gebundeld en is het mogelijk verschillende veiligheidsvoorzieningen met een druk op de knop in of uit te schakelen.

Nissan werkt niet langer aan een eigen audio-, communicatie- en navigatiesysteem, maar zet voortaan Google Automotive in. Dat betekent efficiënt navigeren met Google Maps, een slimme Google assistent en alle gegevens van de smartphone altijd bij de hand. Tenminste, voor gebruikers van Android-telefoons. Wie een Apple telefoon heeft is aangewezen op Apple CarPlay. In beide gevallen zijn er zorgen over de privacy, want Google Automotive kan niet uit en traceert de bestuurder altijd op de achtergrond. Alleen door de algemene voorwaarden af te wijzen en geen toestemming te geven voor een data-verbinding kan Google worden "gesmoord", maar dan is de hele auto in de mogelijkheden beperkt. Nissan belooft dat de gebruikte hardware sterk genoeg is om minimaal 5 jaar lang software-updates te verwerken. Daarna is het niet ondenkbaar dat het ingebouwde systeem niet meer voldoet en/of niet meer kan functioneren. Vergelijk dit met een mobiele telefoon waarvan de hardware na enkele jaren niet meer toereikend is voor de nieuwste software.

Rijeigenschappen

De motoren en het onderstel zijn niet gewijzigd voor modeljaar 2024. Net als voorheen is de Qashqai leverbaar met conventionele verbrandingsmotoren met mildhybrid-techniek en de unieke "e-Power" aandrijving. Deze laatste bestaat uit een kleine benzinemotor die stroom opwekt voor een elektromotor. Daarom kan deze motor altijd op het ideale en dus meest efficiënte toerental draaien. Omdat een elektromotor voor de daadwerkelijke aandrijving zorgt, biedt de e-Power de souplesse en daadkracht van een elektrische auto. Zelfs rijden met één pedaal is mogelijk! Eén belofte van Nissan wordt niet waargemaakt: de e-Power is niet zuiniger dan een volwaardige hybride (maar wel zuiniger dan een mild-hybrid).

De Qashqai profiteert van Nissan's nieuwste platform voor SUV's en dat is te merken. De wegligging is bijna even goed als die van een gewone (lees: lage) personenauto. Bovendien is de Qashqai voor een SUV relatief levendig en dynamisch. Dat is te danken aan de exacte besturing en een vertrouwenwekkend onderstel.

Conclusie

Weet de Nissan Qashqai zich beter te onderscheiden van de concurrentie dankzij de facelift voor modeljaar 2024? Ja, zeker. De Qashqai is niet alleen een middelgrote SUV, maar ook het middenmodel binnen het aanbod van Nissan. Dankzij een nieuwe grille, nieuwe aankleding en nieuwe kleuren heeft de Qashqai een sterker karakter gekregen en dat is precies wat het model nodig had. Dat geldt niet alleen voor het exterieur, ook de cabine heeft dankzij nieuwe materialen en texturen meer uitstraling gekregen.

Vanaf modeljaar 2024 voldoet de Qashqai aan de eisen die de Europese Unie vanaf 2024 stelt. Tegelijk zijn de bestaande veiligheidsvoorzieningen accurater gemaakt (betere sensoren, slimmere software). Het infotainment-systeem draait voortaan op Google Automotive. Dat is goed nieuws voor de functionaliteit, maar geeft zorgen over de privacy en toekomstbestendigheid.

Als het gaat om de rijeigenschappen is alles bij het oude gebleven. De Qashqai is leverbaar als mild-hybrid en als unieke e-Power. Die laatste biedt veel van de voordelen van elektrisch rijden (rust, souplesse, prestaties, één-pedaal bediening), maar haalt de energie uit benzine in plaats van een stekker. Het weggedrag is en blijft prima. Kortom: niet de revolutie van 2007, wel een welkome evolutie voor 2024.