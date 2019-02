Autotest | Autofabrikanten vernieuwen in rap tempo hun gehele assortiment. Dat doen ze niet omdat ze graag willen vernieuwen, het is pure noodzaak. Nieuwe emissie-eisen dwingen autofabrikanten namelijk om schonere motoren aan te bieden. Dat kan door bestaande motoren aan te passen, maar het kan ook anders...

Nissan luistert graag naar de klanten om steeds beter op de vraag in te kunnen spelen. Een veelgehoorde reactie op de vijfde generatie van de Nissan Micra (K14) was: de auto ziet er sportiever uit dan hij rijdt. Daarom ontwikkelde Nissan een sportieve versie met een aangepast onderstel, directere besturing en natuurlijk een sterkere motor. Om het sportieve model niet te kostbaar te maken, werd niet gekozen voor brute kracht, maar voor slimme techniek. Gewichtsreductie, minimale interne wrijving en andere optimalisaties vormden de basis.

Vanwege belastingtechnische redenen komt de nieuwe, sportieve Micra niet naar Nederland. Toch hebben ook Nederlandse klanten baat bij de nieuw ontwikkelde techniek. Het bleek namelijk dat het eenvoudiger was om een extra zuinige versie van de sportieve motor te maken, dan om de oude motor aan te passen aan de nieuwe emissie-eisen! Dat bespaart niet alleen werk voor Nissan, maar is ook goed nieuws voor de klant. De nieuwe, extra zuinige, motor is namelijk ook nog eens sterker dan de krachtbron die hij vervangt. De reguliere Micra levert voortaan 100 pk (+10 pk) en is desondanks 13% zuiniger.

„het gemak waarmee de nieuwe krachtbron presteert betekent een wereld van verschil“

X-Tronic

En er is nog een nieuwtje te melden voor modeljaar 2019: de Micra is voortaan ook leverbaar met een automatische versnellingsbak. Ook daar was namelijk vraag naar. Voor deze test is zowel gereden met de nieuwe motor gekoppeld aan de oude handgeschakelde versnellingsbak, als met de nieuwe motor in combinatie met de nieuwe automaat. Het verschil tussen beide is in de praktijk groot.

De automatische versnellingsbak is een zogenaamde continu variabele transmissie (CVT), alhoewel Nissan voor de marketingnaam "X-Tronic" kiest. In plaats dat de automaat kiest uit een aantal vaste versnellingen, kan deze X-Tronic geheel traploos voor iedere situatie de ideale overbrengingsverhouding kiezen. Dit heeft als voordeel dat een auto met CVT in de regel zuiniger is. Het nadeel is dat de reactie op het gaspedaal en het geleverde vermogen niet altijd synchroon lopen. Soms giert een auto met CVT het uit, terwijl de snelheid nauwelijks toeneemt. Omgekeerd kan een auto met CVT op hoge snelheid rijden bij een onwaarschijnlijk laag toerental.

Om dit onnatuurlijke gevoel tegen te gaan, heeft Nissan de elektronica van de CVT zo aangepast, dat het lijkt alsof gebruik wordt gemaakt van vaste versnellingen. Wanneer vol gas wordt gegeven is de reactie daarom directer. Wanneer de gewenste kruissnelheid eenmaal is bereikt, kan de CVT alsnog een efficiëntere overbrenging kiezen dan een traditionele automaat. Het elektronische brein van de X-Tronic is geheel afgestemd op comfort en efficiency; wanneer wordt gekozen voor deze automaat is van het toegenomen motorvermogen weinig merkbaar.

Handgeschakeld

In combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak is de nieuwe motor juist levendig en daadkrachtig. De nieuwe krachtbron levert al bij een laag toerental heel veel koppel en dat geeft het aangename gevoel om altijd met wind in de rug te rijden. Wanneer daadwerkelijk meer vermogen wordt gevraagd, zijn de prestaties nog altijd bescheiden, maar het gemak waarmee de nieuwe krachtbron presteert betekent een wereld van verschil. Bovendien: uiteindelijk was het testverbruik met de handbak nog lager dan met de automaat. Het testverbruik met de auto met X-Tronic bedroeg 5.6 liter per 100 km, te terwijl de handgeschakelde auto het met 0,3 liter per 100 km minder deed. Ongeacht de gekozen overbrenging is het praktijkverbruik gedaald, want de eerste testrit met de Micra kostte 6.0 liter per 100 km.

De nieuwe motor telt drie cilinders, omdat dat voordeliger is in aanschaf en gebruik. Het typische roffelende geluid, dat kenmerkend is voor een driecilinder motor, heeft Nissan goed weten te onderdrukken. De motor is rustig en laat alleen bij hoge toeren een sonore brom horen. Ook de geluiden van rijwind en banden zijn gering voor een auto in deze klasse.

Weggedrag

Aan het weggedrag is voor modeljaar 2019 niets veranderd. Nog altijd heeft de Micra een sportieve en bijna uitdagende ondertoon. Dat is onder andere te danken aan het uitstekende gevoel in het stuurwiel. Ondanks het feit dat de Micra licht stuurt, voelt de bestuurder precies waartoe de auto in staat is. Dat geeft niet alleen heel veel vertrouwen, maar nodigt ook uit zo nu en dan het volle potentieel te benutten. In vergelijking met andere "stuurmansauto's" in dit segment, voelt de Micra lichtvoetiger en daarom nog speelser.

Wie geen behoefte heeft aan sportief rijden of een speels weggedrag, kan alle signalen eenvoudig negeren. Dan is de Micra simpelweg een comfortabele auto die dankzij het uitstekende weggedrag minder van de bestuurder vraagt en zich daarom ontspannen laat rijden.

Nieuwe uitvoeringen

Samen met de nieuwe motoren, introduceert Nissan ook nieuwe uitvoeringen en nieuwe techniek. Geheel nieuw is de "N-Sport"-uitvoering. Deze heeft dezelfde motor en hetzelfde onderstel als de andere versies, maar biedt een sportievere aankleding en een luxueuzer interieur. Met name dat laatste maakt een groot verschil. Dankzij fraaie bekleding van de stoelen en alcantara op het dashboard voelt de Micra N-Sport als een chique auto op kleine schaal.

Standaard wordt de Micra geleverd met een audiosysteem met een groot beeldscherm. Dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto (nieuw!), kan de smartphone van de bestuurder eenvoudig dienst doen als muziekbron en navigatiesysteem. Een ingebouwd navigatiesysteem is leverbaar. Het belangrijkste voordeel boven de oplossing met de mobiele telefoon is, dat het ingebouwde navigatiesysteem is te bedienen met de knoppen rondom het beeldscherm en dat extra instructies op het display tussen de toerenteller en de snelheidsmeter verschijnen. Het opwaarderen naar het Bose audiosysteem is niet aan te raden: dat geluid is opdringerig, overheersend en zo vermoeiend dat menigeen onmiddellijk naar de volumeknop grijpt om het zo zacht mogelijk te zetten.

Aan de binnenruimte is logischerwijs niets veranderd. Nog altijd is de Micra voorin ruim, maar hebben volwassenen achterin alleen voldoende (been)ruimte wanneer de bestuurder en bijrijder de stoelen iets naar voren schuiven. De bagageruimte is met 300 liter gemiddeld groot voor een auto in dit segment. Wat ook is gebleven is de extravagante vormgeving van het exterieur, maar nu passen de rijeigenschappen beter bij dat veelbelovende uiterlijk.

Conclusie

Nissan heeft van de nood een deugd gemaakt. De motoren van de Micra moesten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe uitstoot-eisen. De eenvoudige oplossing was de toevoeging van (roet)filters en/of het verlagen van het vermogen geweest. In plaats daarvan heeft Nissan de Micra voorzien van een geheel nieuwe motor, de niet alleen zuiniger en schoner is, maar ook nog eens betere prestaties levert.

Omdat men toch bezig was, is de uitrusting ook gemoderniseerd. Het ingebouwde navigatiesysteem is gebruikersvriendelijker geworden en Android Carplay wordt nu ondersteund. De geheel nieuwe "N-Sport"-uitvoering maakt de Micra exclusief, maar nog steeds efficiënt en praktisch.