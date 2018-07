Nissan GT-R

Nissan presenteert GT-R50 by Italdesign

2 juli 2018 | De eerste samenwerking ooit tussen Nissan en Italdesign heeft een spectaculaire creatie opgeleverd: de Nissan GT-R50 by Italdesign. Uitgangspunt was een productieversie van de Nissan GT-R NISMO. De carrosserie oogt door tal van aanpassingen nog sportiever en de prestaties zijn van het allerhoogste niveau doordat de 3,8-liter V6 in deze speciale versie een topvermogen van 720 pk bereikt. De bijzondere creatie is gemaakt ter ere van de 50ste verjaardag van zowel GT-R als Italdesign. De auto beleeft volgende maand zijn debuut in Europa.