Nissan GT-R aangepast voor modeljaar 2020

24 april 2019 | De Nissan GT-R is voor modeljaar 2020 voorzien van verbeteringen op basis van ervaringen uit de racerij. In combinatie met gewijzigde afstellingen zorgt dat voor maximaal prestatievermogen. Nissan presenteert de nieuwe GT-R NISMO modeljaar 2020 vandaag tegelijk met de nieuwe 50th Anniversary Edition tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van 50 jaar GT-R op de New York International Auto Show.

Nissans ingenieurs wilden voor de nieuwe GT-R NISMO beproefde technologie uit de racerij toegankelijk maken voor rijders van elk niveau. Beheersbaarheid en voorspelbaarheid van het gedrag van de auto zijn daarbij essentiële factoren. Daarom kozen ze tijdens de ontwikkeling van de GT-R NISMO als thema "absolute topprestaties op de openbare weg en op het circuit".

De exclusiefste en krachtigste GT-R-versie onderscheidt zich door de hoeveelheid koolstofvezel die is toegepast in de auto: de bumpers, de voorspatborden, de motorkap en het dak, de dorpelbekleding, de kofferdeksel en de achterspoiler. Elk component is verder verbeterd voor een lager gewicht, meer downforce en betere aerodynamica. Alleen al deze carrosseriedelen zorgen voor een gewichtsverlies van 10,5 kilogram. En dat is nog afgezien van nog eens 20 kilogram gewichtsreductie door andere lichtere en verbeterde componenten elders in de auto.

De voorspatborden lijken nu sterk op die van de GT3 GT-R. Ventilatieopeningen voeren de hitte af uit de motorruimte en zorgen voor uitzonderlijke downforce op de voorwielen, zonder extra luchtweerstand op te wekken. Ze verlagen de luchtweerstand, doordat ze de luchtstroming langs de carrosserie verbeteren. Daarbij is er speciaal voor gezorgd dat die luchtstroming de achterspoiler niet bereikt, waardoor de stabiliteit op hoge snelheid optimaal is. Een nieuwe persmethode geeft de koolstofvezel kap een compacte structuur, wat ook weer gewicht bespaart.

De exclusieve 20-inch RAYS-wielen van gesmeed aluminium zijn lichter dan voorheen en door hun negenspaaksdesign ook stijver en stabieler. De nieuw ontwikkelde Dunlop-banden met een breder profiel en minder groeven hebben een 11 procent groter contactvlak op het wegdek. Daarmee bieden ze meer grip in bochten, meer gevoel in het stuur en minder rolweerstand in vergelijking met de banden van de vorige versie.

Nissans 3,8-liter V6-motor met 24 kleppen en twee turbo's, elk exemplaar is volledig met de hand gebouwd door één technicus, is nog steeds het hart van de GT-R. De GT-R NISMO is voorzien van turbo's, rechtstreeks afkomstig uit de GT-R GT3-raceauto, met een gemodificeerde turbine en minder schoepen. Daardoor is de doorstroming verbeterd en is de reactie op het gaspedaal 20 procent directer, zonder dat dat ten koste is gegaan van het vermogen.

De verbeterde zestrapstransmissie met dubbele koppeling is voorzien van een 'R-modus', waarbij de transmissie niet alleen sneller schakelt, maar ook de keuze van de versnelling optimaliseert, vooral bij het accelereren vanuit bochten. Het adaptieve schakelprogramma past het schakelpatroon aan aan de rijstijl van de rijder. Dat betekent dat de transmissie comfortabel op- en terugschakelt bij straatgebruik en met brute kracht op het circuit, zonder dat de bestuurder de schakelmodi handmatig moet aanpassen.

Het kenmerkende uitlaatgeluid van de Nissan GT-R wordt extra versterkt dankzij een nieuwe titanium einddemper met titanium uitlaatmonden met gepolijste blauwe randen.

De verbeterde afstelling van de wielophanging verhoogt de stabiliteit in bochten terwijl de demping soepeler is. De besturing van de GT-R NISMO is preciezer en meer lineair dan voorheen, zodat bij snelheden tot 300 km/uur minder kleine stuurcorrecties nodig zijn.

Het thema van topprestaties komt ook terug in de toevoeging van een koolstof-keramisch remsysteem. De combinatie van koolstof-keramische schijven van Brembo (410 mm vóór en 390 mm achter) en remtangen eveneens van Brembo maken beduidend snellere reacties mogelijk, zijn duurzamer en verbeteren het remvermogen. Tegelijkertijd verlagen ze met hun geringere gewicht de onafgeveerde massa van elk wiel, zodat de auto preciezer het spoor volgt dat de bestuurder oplegt. De koolstof-keramische structuur van de remschijven is bijna net zo hard als diamant. In combinatie met het nieuwe materiaal van de remblokken beloven ze meer frictie en daarmee in elke situatie meer controle. De nieuwe materialen maken het ook mogelijk dat de slag van het rempedaal korter is. De nieuw ontwikkelde en superstijve remtangen zijn voorzien van helder gele lak die bestand is tegen temperaturen van meer dan 1.000 oC.