Nissan verlaagt prijs Ariya opnieuw

De Nissan ARIYA arriveerde in de zomer van 2022 in de showrooms in Nederland. De vanafprijs wordt nu met € 3.000 verlaagd voor het instapmodel ARIYA Engage 63 kWh, dat verkrijgbaar is vanaf € 44.990. Hierdoor komt deze in aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP), ter hoogte van € 2.950, waardoor de klant €42.040 betaalt.

De volgende versie met meer uitrusting, de ARIYA Advance 63 kWh, is er nu vanaf € 47.990. De Ariya met 87 kWh accupakket ondergaat een prijsaanpassing van € 7.000, hetgeen neerkomt op een prijsverlaging van meer dan 12,5%! Deze versie is er nu vanaf € 47.990. Zakelijke rijders profiteren ook: het operational lease-tarief dat Nissan aanbiedt begint bij €549/maand.

Onlangs heeft Nissan een topversie gelanceerd, de ARIYA 87 kWh Evolve+, met meer nadruk op prestaties. Dit model heeft 396 pk, doet 0-100 km/u in 5,1 seconden en heeft een WLTP-actieradius van 498 km. De prijs van deze versie is € 64.990 met volledige uitrusting.