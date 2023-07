Nissan Ariya

Nissan verlaagt leaseprijs Ariya

14 juli 2023 - Nissan verlaagt de leaseprijs van de Ariya. Voortaan bedraagt het operational leasetarief 549 euro per maand. Dit tarief wordt gehanteerd door Nissan Business Finance en geldt voor 60 maanden en 10.000 km per jaar. Het aanbod heeft betrekking op de Nissan Ariya Engage met 63 kWh accu (fiscale waarde vanaf € 46.900). Dit is een versie die een WLTP-bereik biedt van 404 kilometer.