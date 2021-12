Nissan Ariya

Nissan maakt prijzen Ariya bekend

10 december 2021 | Nissan maakt de prijzen bekend van de volledig elektrische Ariya. De Ariya is leverbaar vanaf 47.350 euro of in Operational Lease vanaf 529 euro. De Ariya heeft het formaat van een compacte middenklasser, maar belooft de interieurruimte die normaliter van toepassing is bij een auto uit een hogere klasse. De nieuwe Nissan Ariya is vanaf nu te pre-orderen op Nissan.nl en staat deze zomer in de showroom.

