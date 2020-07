Nissan introduceert Ariya

15 juli 2020 | Nissan introduceert de Ariya. Daarmee start het merk een nieuw hoofdstuk voor elektrische Nissan-modellen. Autonome rijfuncties maken rijden minder stressvol en de persoonlijke assistentie met stembediening moet het leven makkelijker maken. Met een geschatte actieradius tot 500 kilometer (WLTP, onder voorbehoud van homologatie) is de Nissan Ariya een partner voor zowel dagelijks woon-werkverkeer als vakanties.

De Nissan Ariya is grotendeels gebaseerd op de gelijknamige conceptcar die op de 2019 Tokyo Motor Show werd getoond. Met de IMx op de 2017 Tokyo Motor Show werd al naar de nieuwe Nissan gehint. Het is het eerste productiemodel dat de nieuwe, elektrische merkidentiteit van Nissan laat zien. De Nissan Ariya wijst de weg naar een nieuw tijdperk waarin elektrificatie, geoptimaliseerd platformgebruik en naadloze AI-voertuigtechnologie de standaard zijn. De Nissan Ariya wordt gebouwd op een volledig nieuw EV-platform, dat is ontwikkeld door de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.

Het design wordt gekenmerkt door een onderscheidende Japanse benadering die modern, eenvoudig en toch krachtig is. De naadloze, elegante en frisse voorzijde omarmt de Japanse term iki, dat de chique, gedurfde aard van de auto karakteriseert. Een opvallend element is het schild; een nieuwe grille voor het elektrische-tijdperk. Het schild beschermt de sensoren van de ProPILOT- technologie en de detectie van de Intelligent Key, zonder dat de esthetiek afbreuk doet aan de functionaliteit. Net onder het oppervlak van het schild zit een traditioneel Japans kumiko patroon in 3D.

Het nieuw vormgegeven Nissan-merklogo is prominent in het midden van het aerodynamische schild geplaatst. Het is een stralende en scherpe vorm dankzij de 20 LED's waaruit het logo bestaat. Het nieuwe merklogo staat voor de toewijding die Nissan heeft voor innovatie, door conventionele oplossingen kritisch te benaderen. Door de ronde zon en de liggende balk van het eerdere logo te behouden, toont het nieuwe logo respect voor de historie, terwijl het tegelijkertijd een stap zet naar een toekomst met ruimte voor nieuwe mobiliteitsdiensten en elektrificatie.

Het onderste deel van het schild wordt omgeven door subtiele verlichting die samen met het logo ingeschakeld wordt zodra de Ariya klaar is voor gebruik. Smalle LED-koplampen, bestaande uit vier miniprojectoren van 20 millimeter, geven samen met dynamische richtingaanwijzers een nieuwe vorm aan Nissans V-motion-design.

Van de zijkant bekeken, lijkt de Ariya dankzij de lage, strakke daklijn continu door de lucht te snijden. Sportieve, vijfspaaks 19-inch aluminiumvelgen (20-inch ook leverbaar, afhankelijk van uitvoering) versterken de dynamische stijl en het sportieve karakter. De achterzijde wordt gekenmerkt door een steile C-stijl die vloeiend opgaat in de achterzijde. Het eendelige lichtblad, dat de gecombineerde achterlichten omvat, is ontworpen om in geparkeerd toestand een 'blackout-effect' te geven. Als de Nissan Ariya in gebruik is, wordt hij consistent rood verlicht. Behalve Akatsuki is de Ariya leverbaar in zes tweekleurencombinaties elk met een zwart dak. Verder zijn er vier opvallende combinaties met één kleur.

De compacte aandrijflijncomponenten maken het mogelijk om het klimaatcontrolesysteem onder de motorkap te plaatsen (waar een traditionele benzinemotor zou zitten). Daardoor konden de ontwerpers de volledige lengte van het interieur benutten, zonder last te hebben van bijvoorbeeld een transmissietunnel of systemen onder het dashboard. Bovendien zorgen de vlakke vloer, dankzij de plaatsing van de batterij onderin het chassis, en de slanke Zero Gravity stoelen voor beenruimte en makkelijke interactie tussen de inzittenden voor- en achterin.

De inzittenden voorin worden getrakteerd op het minimalistische dashboard van de Nissan Ariya dat aansluit op de lijnen van het interieur en vloeiend overgaat in de portieren. Er zijn geen knoppen en schakelaars zoals die te vinden zijn in conventionele auto's. Primaire functies van de klimaatcontrole zijn geïntegreerd in het centrale deel van het dashboard, in de vorm van "capacitieve haptische schakelaars". Deze virtuele schakelaars bieden hetzelfde gevoel als mechanische schakelaars, doordat ze trillen als ze worden aangeraakt. Ze verschijnen alleen wanneer de auto is ingeschakeld.

Onder het midden van het dashboard zijn een centraal opbergvak en een uitvouwbaar blad geplaatst. Het uitschuifbare tafelontwerp vormt het interieur om tot een mobiele werkruimte. De instelbare middenconsole kan naar individuele voorkeur van de bestuurder worden verplaatst en de instelling kan worden opgeslagen in het bestuurdersprofiel. Bij een volgende rit wordt alles dan automatisch ingesteld. Op de console zit een nieuwe transmissiehendel die perfect in de handpalm past, waarmee wordt aangezet tot een ontspannen rijpositie met de rijmodusbediening binnen handbereik. Passagiers achterin hebben volgens Nissan een overvloed aan hoofd- en beenruimte. Dankzij de vlakke vloer zouden zij zelfs met de benen kruisen en ontspannen kunnen zitten.

De vierwielaangedreven Nissan Ariya-uitvoeringen met twee elektromotoren zijn voorzien van Nissans vierwielaandrijvingstechnologie, e-4ORCE. De 'e' in e-4ORCE staat voor het volledig elektrische aandrijfsysteem. '4ORCE' verwijst naar de fysieke kracht en energie van de auto en de '4' verwijst bovendien naar de vierwielaandrijving. e-4ORCE is ontstaan vanuit Nissans historie van terreinwagens en sportauto's. Daarmee is het de spirituele opvolger van het ATTESA E-TS koppel-splitsysteem van de Nissan GT-R en het 4x4-systeem van de Nissan Patrol. Op vrijwel iedere ondergrond zou het de bedoelde rijrichting herkennen, zonder dat de rijstijl daarvoor aangepast hoeft te worden. Bij bochten op een besneeuwde ondergrond bijvoorbeeld belooft de technologie dat de auto altijd de gewenste richting volgt door een nauwkeurige motor- en remaansturing. De e-4ORCE technologie en twee elektromotoren zijn afgestemd op rijcomfort. Dankzij het afremmen op de achterste motor wordt het hellen van de carrosserie beperkt in vergelijking tot het remmen op de motor voorin bij andere EV's en hybrides. Behalve het optimaliseren van de koppelverdeling tussen voor en achter verdeelt het systeem ook de remkracht individueel over de vier wielen.

De Ariya 63 kWh met tweewielaandrijving is bedoeld voor stedelijke forenzen. De Ariya 87 kWh met tweewielaandrijving vult de 63 kWh aan met een opgewaardeerde aandrijflijn en extra actieradius voor wie vaker langere ritten wil maken. De Nissan Ariya is geschikt voor snelladen, waarbij in Europa gebruikt wordt gemaakt van Combined Charging System (CCS). Dat is mede te danken aan de thermische regeling van de batterij die continu de bedrijfstemperatuur van de vloeistof gekoelde batterij optimaliseert. De Nissan Ariya 63 kWh-versies worden geleverd met een 7,4 kW-lader voor thuisgebruik, de 87 kWh heeft een 22 kW 3-faselader voor thuisladen. De Ariya is ook geschikt voor snelladen tot 130 kW, zodat ook lange reizen geen enkel probleem zijn.

Met e-Pedal, voor het eerst geïntroduceerd op de Nissan LEAF, kan de bestuurder met alleen het snelheidspedaal wegrijden, accelereren en afremmen. Met e-Pedal begint de elektromotor al aan het afremproces zodra het pedaal wordt losgelaten. Op ondergronden met weinig grip ondersteunen de mechanische remmen de remwerking van de elektromotor, zodat op alle vier de wielen wordt afgeremd. De Nissan Ariya modellen met e-4ORCE wordt de regeneratieve kracht niet alleen overgebracht op de voorwielen, maar ook op de achterwielen.

De Ariya heeft een nieuwe interface tussen mens en machine én firmware-updates op afstand. De assistentietechnologie van Nissan omvat een combinatie van stembediening met natuurlijke spraakbediening. Zo kan de bestuurder functies in de auto bedienen zonder zijn ogen van de weg te halen.

Bij het naderen van de Nissan Ariya met de Intelligent Key op zak worden de portieren ontgrendeld. De voor- en achterlichten zullen, net als het Nissan-logo, automatisch oplichten om aan te geven dat de bestuurder is herkend. Stoel- en stuurpositie en de automatisch verschuivende middenconsole worden allemaal automatisch ingesteld op basis van het opgeslagen bestuurdersprofiel op de Intelligent Key. De andon-verlichting van de Nissan Ariya weerspiegelt een ambachtelijk Japans karakter. Als alle inzittenden hebben plaatsgenomen en de portieren gesloten zijn, dimt de interieurverlichting. Met een 'pulserend' effect nodigt de startknop uit om te vertrekken.

De beeldscherm-interface bestaat uit een 12,3-inch instrumentenmonitor en een centraal geplaatst 12,3-inch beeldscherm die samen een virtuele horizon vormen. Door op een horizontaal vlak de informatie te tonen, krijgt de bestuurder in één oogopslag en zonder afleiding de informatie die hij nodig heeft. De schermen hebben een gegolfde vorm, zodat belangrijke voertuiginformatie, zoals batterij-informatie, actieradius en navigatie, altijd met een eenvoudige veegbeweging is op te roepen. Overige informatie kan tussen de beeldschermen worden uitgewisseld om de weergave naar wens in te delen.

Door 'Hey Nissan of 'Hello Nissan' (voorlopig alleen beschikbaar in het Engels) te zeggen kunnen inzittenden voertuiginformatie opvragen of bijvoorbeeld de route aanpassen, inclusief zoeken naar bijzondere bestemmingen. Functies zoals het zoeken naar een playlist of het aanpassen van de interieurtemperatuur zijn zo te bedienen zonder de ogen van de weg te halen.

De Nissan Ariya is ook het eerste Nissan model met firmware-updates op afstand, Remote Software Upgrade genaamd. De technologie actualiseert automatisch verschillende software in de auto, zonder dat die daarvoor naar een servicecentrum hoeft. Daarbij gaat het in het bijzonder om software voor het multimediasysteem, elektrische uitrusting, chassis, klimaatsysteem en EV-instellingen. Met periodieke real-time updates werkt de Nissan Ariya altijd op zijn volle potentieel. Een dual-bank geheugensysteem maakt zelfs updates onderweg mogelijk. Zodra het systeem de download heeft bevestigd, wordt die opgeslagen in het geheugen.

Meer details over de beschikbaarheid en prijzen van de Nissan Ariya in Europa zal in de komende maanden bekend worden gemaakt.

Nissan onthult IMx Concept

25 oktober 2017