Nissan geeft uitleg over kleuren Ariya

11 maart 2021 | Nissan geeft uitleg over de kleuren van de Ariya. Deze kleuren zijn geïnspireerd op het karakter van de elektrische auto. Met vier monotone en zes two tone kleuropties wordt het lijnenspel van de Ariya benadrukt. Het beste van alles is dat deze kleuren worden toegepast door een zeer geavanceerde, ecologisch duurzame verfproductietechnologie die de uitstoot van kooldioxide met 25% vermindert. De milieu-impact van de Ariya wordt dus aanzienlijk lager.

De Ariya was voor de kleurenexperts een kans om Nissans elektrische mobiliteit een nieuwe identiteit te geven. Het designteam wilde de essentie van de kracht, technologie en rust van de Ariya uitdrukken in twee spectaculaire kleuren: Akatsuki Copper en Aurora Green die speciaal voor de elektrische coupé-crossover ontwikkeld zijn.

'De slimme functionaliteit van de Nissan Ariya heeft ons geïnspireerd om helemaal anders te denken over kleurendesign', vertelt Lesley Busby, Colour Manager van Nissan Design Europe. 'De Ariya is het hoogtepunt van Nissans expertise op het gebied van elektrische mobiliteit en een verwijzing naar het toekomstige design voor elektrische auto's. Daarom hebben we hard gewerkt om een nieuwe, futuristische en technologie-gedreven designtaal te introduceren voor de carrosseriekleuren. Die hebben we diepgaand geanalyseerd om ze perfect te laten passen bij het innovatieve karakter van de Ariya.'

De opvallende kleur Akatsuki Copper is geïnspireerd op en vernoemd naar de Japanse dageraad. Met de verwijzing naar een stralende zonsopkomst wijst de kleur ook op het begin van Nissans nieuwe merkidentiteit. De schittering van de metaaldeeltjes in de lak doet denken aan vonkende koperen elektriciteitsdraden; een extra verwijzing naar de geavanceerde EV-techniek in de Ariya.

Aurora Green ontleent zijn naam aan het verschijnsel van het Noorderlicht (aurora borealis) dat in het uiterste Noorden van Europa voorkomt. Dankzij de mix van diverse tinten lijkt de carrosseriekleur te variëren van groen tot paars, afhankelijk van de manier waarop het licht invalt. Daarmee verwondert en intrigeert het iedereen die de Nissan Ariya in deze kleur ziet.

De basis van de kleur Pearl Black is een geheel nieuw pigment, dat is ontwikkeld om de lak meer diepte te geven en de auto een rijke en aantrekkelijke uitstraling te geven. Ook voor de kleur White Pearl past Nissan geavanceerde technieken toe om een complexe, heldere en schitterende kleur te bereiken. Busby vertelt: 'Zwart en wit behoren wereldwijd tot de populairste carrosseriekleuren. Voor de Ariya presenteren we een nieuw niveau van kleurdiepte, glans en premium afwerking voor deze publieksfavorieten. In combinatie met de kwaliteit en onze aandacht voor detail, kijken we uit naar de reacties van onze klanten als ze de nieuwe kleuren zelf zien en ervaren.'

Nissan heeft technologische innovaties toegepast om de productie van de lak duurzaam te maken. Het heeft een watergedragen lak geïntroduceerd die bij lagere temperaturen kan worden aangebracht. Daardoor kunnen alle onderdelen van de auto tegelijk in de carrosseriekleur worden gespoten. Dat stroomlijnt het gehele lakproces en reduceert de CO2-uitstoot met zo'n 25 procent.

