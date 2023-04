5 GreenNCAP sterren voor Nissan Ariya

Op zoek naar een Nissan Ariya 63 kWh Evolve?

De testprocedure van Green NCAP omvat meer dan het meten van verbruikscijfers. De duurzaamheid van de volledig elektrische Nissan is getest op drie afzonderlijke onderdelen: Clean Air Tests, Energy Efficiency Tests en Greenhouse Gases Tests. Op basis van de uitkomsten wordt de totaalscore van een model te berekend, uitgedrukt in nul tot vijf sterren.

Hoogste waarde tot nu toe gemeten

Aangezien de Nissan ARIYA geen uitstoot heeft vanwege de volledig elektrische aandrijving, behaalde hij natuurlijk een perfecte 10/10 in de Clean Air Index-test, die zowel in het laboratorium als op de weg is afgenomen. De test op de weg werd uitgevoerd bij een temperatuur van -1°C, waarbij het verbruik van de ARIYA rond de 24 kWh/100 km bedroeg.

De door Green NCAP gemeten bruikbare accucapaciteit is 89,6 kWh, wat meer is dan de officieel opgegeven waarde. Bij het opladen met 11 kW (AC) is een totale efficiëntie van 91,6% gemeten. "De hoogste waarde die tot nu toe door Green NCAP is gemeten", aldus het rapport.

Op de onderdelen Energy Efficiency Index en Greenhouse Gas Index haalde de ARIYA eveneens hoge scores van respectievelijk 9,3/10 en 9,5/10. Alle behaalde scores resulteren in een gewogen totale index van 9,6 waarmee de ARIYA de volledige vijf sterren krijgt toegekend.